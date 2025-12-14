Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρμόδιων Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου Ηλείας, έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό που κινούνταν στην περιοχή για κυνήγι.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία από το patrisnews

Ο άνδρας εντόπισε τη σορό σε απομονωμένο και δύσβατο αγροτικό σημείο και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Η σορός βρέθηκε σε περιοχή όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ο οποίος αγνοούνταν από τις 6 του μήνα.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του είχε σημάνει συναγερμός, καθώς οι συγγενείς του δήλωσαν την απουσία του και οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο κατευθύνονται αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εξακριβωθεί αν η σορός ανήκει στον αγνοούμενο 63χρονο.