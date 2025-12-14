Ένας άνδρας που συμμετείχε στον εορτασμό της Χανουκά στην παραλία Μπόντι, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε τρομοκρατική επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, περιέγραψε τη στιγμή που ξεκίνησε ο εφιάλτης. Ο Άρσεν Οστρόβσκι, διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μίλησε στο 9News για όσα έζησε, τονίζοντας ότι βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του σε μια εκδήλωση γεμάτη κόσμο, παιδιά και ηλικιωμένους. Όπως είπε, επρόκειτο για έναν εορτασμό της Χανουκά με εκατοντάδες παρευρισκόμενους, οικογένειες που απολάμβαναν τη βραδιά, μέχρι τη στιγμή που η κατάσταση μετατράπηκε σε απόλυτο χάος.

Ο Άρσεν Οστρόβσκι περιέγραψε ότι παιδιά έπαιζαν και ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί παντού, με τον κόσμο να σκύβει έντρομος για να σωθεί. Όπως ανέφερε, επικρατούσε απόλυτη σύγχυση, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε ή από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ζήσει στο Ισραήλ για 13 χρόνια και έχει επιβιώσει από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, τονίζοντας ότι, παρότι έχει περάσει πολύ χειρότερες καταστάσεις, ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα ζούσε κάτι παρόμοιο στην Αυστραλία και μάλιστα στην εμβληματική παραλία Bondi.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, είδε τουλάχιστον έναν ένοπλο να πυροβολεί τυχαία προς όλες τις κατευθύνσεις. Ανέφερε ότι είδε παιδιά να πέφτουν στο έδαφος, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, περιγράφοντας τη σκηνή ως ένα απόλυτο μακελειό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η τελευταία φορά που είχε δει κάτι αντίστοιχο ήταν στις 7 Οκτωβρίου και δεν πίστευε ποτέ ότι θα το ζούσε ξανά, και μάλιστα στην Αυστραλία.

Το χρονικό της επίθεσης

Από την επίθεση έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ τουλάχιστον 29 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη η εβραϊκή εκδήλωση «Χανουκά δίπλα στη Θάλασσα», η οποία είχε διαφημιστεί ως μια βραδιά οικογενειακής διασκέδασης, με πολλά παιδιά να συμμετέχουν, όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες βγήκαν από όχημα στην οδό Κάμπελ Παρέιντ, κοντά στο περίπτερο Μπόντι, και άρχισαν να πυροβολούν περίπου στις 6:40 το απόγευμα της Κυριακής. Πολλοί άνθρωποι εθεάθησαν να κείτονται τραυματισμένοι και ακίνητοι στο γρασίδι.

Άλλοι μεταφέρθηκαν με φορεία σε ασθενοφόρα, την ώρα που παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη, αναφέρει η Daily Mail. Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο μίλησαν για πανικό και σύγχυση, καθώς το χάος συνεχιζόταν με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να καταφθάνουν στην περιοχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ένας από τους ενόπλους έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε και βρίσκεται υπό κράτηση. Αργότερα, οι Αρχές δήλωσαν ότι εργάζονταν για την εξουδετέρωση ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στις 9 το βράδυ, αρκετά ύποπτα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην περιοχή εξετάζονται από ειδικούς αξιωματικούς, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού.

Ο συμπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, Άλεξ Ρίβτσιν, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τον χειρότερο φόβο που έγινε πραγματικότητα». Μιλώντας στο Sky News, δήλωσε ότι πρόκειται για μια οικογενειακή εκδήλωση, μια όμορφη γιορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, προσθέτοντας ότι αν επιβεβαιωθεί πως επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση, τότε μιλάμε για κάτι σε κλίμακα που κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.