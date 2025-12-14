Tην οδύνη και την αλληλεγγύη του προς όλες τις εβραϊκές κοινότητες εκφράζει με ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη σημερινή ένοπλη πολύνεκρη επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ, όπου εβραίοι παρευρίσκονταν στον εορτασμό του Χανουκά.

Αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».