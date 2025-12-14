Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής έφτασε στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις, ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για τη θέση του γκαρντ. Ο Αμερικανός άσος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ταξιδεύοντας από το Ντιτρόιτ με ενδιάμεσο σταθμό τη Νέα Υόρκη.

Παρά την πολύωρη πτήση και την κόπωση από το ταξίδι, ο Μόρις εμφανίστηκε χαμογελαστός και πρόθυμος να μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για την άφιξή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νοιώθω καλά που είμαι εδώ. Είναι ένα μέρος που θέλω να είμαι. Λαμβάνω ήδη την αγάπη του κόσμου. Και εγώ με τη σειρά μου είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για την ομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να έχω το ρόλο που είχα στους Νάγκετς, να είμαι floor general. Έχω στο μυαλό μου να παίξω εδώ και να μην ξαναγυρίσω στο NBA.

Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Θα δώσω την ενέργειά μου, την ηγετικότητά μου. Έχω παίξει και ξέρω τον Κέντρικ Ναν, τον Μήτρου-Λονγκ. Λατρεύω να παίζω σε γεμάτα γήπεδα, με ενέργεια. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα εμπειρία στην καριέρα μου».

Ο Μόντε Μόρις αναμένεται να μπει άμεσα στο πρόγραμμα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς ο Ολυμπιακός μπαίνει σε απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στη EuroLeague, με αναμετρήσεις απέναντι στη Βαλένθια (16/12, 21:15) και τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Το προφίλ του νέου γκαρντ των Ερυθρολεύκων

Ο Αμερικανός γκαρντ βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ομάδα, αφού έπειτα από έξι εμφανίσεις με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς – από τις 8 έως τις 17 Νοεμβρίου – αποδεσμεύθηκε, προκειμένου η ομάδα να προσφέρει εγγυημένο συμβόλαιο στον φόργουορντ Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Σε αυτά τα έξι παιχνίδια στο ΝΒΑ, ο Μόρις κατέγραψε κατά μέσο όρο 3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 10,8 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά, στο διάστημα από το 2018 έως το 2023, είχε σταθερή παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μετρώντας 10,5 πόντους (με 39% ευστοχία στα τρίποντα), 2,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 25,8 λεπτά συμμετοχής, σε σύνολο 339 αγώνων στο NBA.