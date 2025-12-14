Υπάρχουν πολλών ειδών ταξιδιώτες και επισκέπτες που επιλέγουν έναν τόπο. Εκείνοι όμως, που έρχονται από πολύ μακρινές χώρες, δεν αρκούνται να δουν μόνο έναν προορισμό και φυσικά δεν έρχονται για ολιγοήμερες αποδράσεις.

Θέλουν να ζήσουν μια εμπειρία πολλών διαστάσεων, να γνωρίσουν τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τη γαστρονομία και διαφορετικά τοπία.

Αυτήν ακριβώς τη λογική υιοθετεί πλέον η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία ανοίγει δυναμικά τα φτερά της προς τρεις μεγάλες και αναδυόμενες αγορές: Τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία, επενδύοντας σε ένα μοντέλο τουρισμού αξίας και όχι απλώς μαζικότητας και χτίζοντας ένα ενιαίο αφήγημα που συνδέει τον πλούτο και τη μοναδικότητα που έχει το καθένα ξεχωριστά από τα νησιά του Ιονίου, ως ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό τουριστικό προϊόν.

«Οι αγορές αυτές έχουν μια καθαρή κατεύθυνση: τον τουρίστα αξίας. Και εμείς θέλουμε να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί», δηλώνει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ιωάννης Τρεπεκλής. Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα του 2026 στοχεύει τόσο στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές που ήδη στηρίζουν σταθερά τα νησιά, όσο και σε νέες, που ανοίγουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Στόχος οι Ηνωμένες Πολιτείες

Η αμερικανική αγορά είναι από τις βασικές προτεραιότητες. Οι απευθείας πτήσεις από πολλές πολιτείες των ΗΠΑ προς την Αθήνα έχουν ήδη δημιουργήσει μια ισχυρή βάση που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για τα Ιόνια νησιά.

Όπως εξηγεί, «οι Αμερικανοί ταξιδιώτες μπορούν να προσεγγίσουν τα Ιόνια νησιά και μέσω ευρωπαϊκών συνδέσεων. Υπάρχουν τέσσερις διεθνείς αερολιμένες στην Περιφέρεια: Κέρκυρα, Άκτιο, Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά».

«Τέλος Ιανουαρίου θα συμμετάσχουμε στη μεγάλη τουριστική έκθεση στο Μανχάταν, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας που κάνουμε για να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική και να αναδείξουμε τα Ιόνια νησιά στις ΗΠΑ», τονίζει ο Περιφερειάρχης.

Η στόχευση στην αμερικανική αγορά σχετίζεται και με το προφίλ του ταξιδιώτη: ένας επισκέπτης που έρχεται από τόσο μακριά, επιδιώκει διαμονή περισσότερων ημερών και υψηλότερη κατανάλωση, άρα ενισχύει περισσότερο την τοπική οικονομία.

Κίνα: μια τεράστια αγορά που ήδη «διαβάζει» τα Ιόνια

Η κινεζική αγορά, η οποία αναμένεται να τροφοδοτήσει την Ελλάδα με εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες την επόμενη δεκαετία, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο.

«Πήγαμε πέρσι στην έκθεση της Κίνας και δείξαμε τη δική μας ταυτότητα. Τους ενδιαφέρει βαθιά ο πολιτισμός μας», υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι τα νησιά του Ιονίου έχουν ισχυρά “όπλα”: τη μυθολογία του Οδυσσέα, τον πλούτο της ασιατικής τέχνης που συνδέεται με το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα, καθώς και το διεθνώς γνωστό Ναυάγιο της Ζακύνθου.

«Το Ναυάγιο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην Κίνα. Μέχρι και ταινίες έχουν γυριστεί στη Σεούλ που το προβάλλουν. Έρχονται ακόμη και εκτός σεζόν, Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο», σημειώνει.

Ινδία: νέα αγορά εκατομμυρίων

Η τρίτη μεγάλη αγορά-στόχος είναι η Ινδία. Με τις απευθείας πτήσεις Αθήνα-Νέο Δελχί που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα, η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

«Οι Ινδοί ταξιδεύουν για τον πολιτισμό, την ιστορία και τη γαστρονομία. Η θάλασσα δεν είναι το πρώτο τους κριτήριο, όπως δεν είναι ούτε και για τους Κινέζους. Επομένως, τα Ιόνια έχουν το κατάλληλο οπλοστάσιο», εξηγεί ο κ. Τρεπεκλής. Δεν παραλείπει ωστόσο, να αναφέρει και την ιδιαίτερη σχέση του ινδικού κοινού με το κρίκετ: «Η Κέρκυρα έχει ιστορία στο κρίκετ που είναι πολύ γνωστή στους Ινδούς».

Τα Ιόνια Νησιά ήδη βιώνουν αύξηση της τουριστικής κίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι μήνες με τις εξαιρετικά υψηλές πληρότητες παραμένουν ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αλλά ο στόχος είναι η σεζόν να ανοίγει από τον Απρίλιο. «Κάθε χρόνο, οι πτήσεις ξεκινούν νωρίτερα και τελειώνουν αργότερα. Στην Κέρκυρα για παράδειγμα, οι τελευταίες πτήσεις φέτος ολοκληρώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου», αναφέρει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. Σε όλα αυτά βέβαια, όπως επισημαίνει παίζουν σημαντικό ρόλο και οι καιρικές συνθήκες.

Η επιμήκυνση καταγράφεται ιδιαίτερα σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, ενώ η Κεφαλλονιά ακολουθεί με σταθερή ανοδική τάση. Η Λευκάδα, από την πλευρά της, ωφελείται και από την οδική πρόσβαση, που την καθιστά εύκολη επιλογή για ταξιδιώτες από τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διεύρυνση της σεζόν είναι οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

«Όταν έχεις πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία, μπορείς να κρατήσεις τον επισκέπτη και τον Οκτώβρη», σημειώνει ο Περιφερειάρχης. «Σε μικρές κατοικίες δεν είναι εύκολη αυτή η διαχείριση». Γι’ αυτόν τον λόγο, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος έχουν περισσότερους επισκέπτες και εκτός της θερινής σεζόν».

Θαλάσσιος τουρισμός, μαρίνες και ασφάλεια υδάτων

Τα Ιόνια νησιά χαρακτηρίζονται από ήρεμα νερά που θεωρούνται ιδανικά για ιστιοπλόους. Μεγάλα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για νέες μαρίνες σε Κέρκυρα, Μεγανήσι και άλλα που σχεδιάζονται, αναμένονται να ενισχύσουν σημαντικά τον θαλάσσιο τουρισμό.

Το Ιόνιο έχει μια συνεχή ανοδική πορεία λόγω των ήρεμων νερών, που προσφέρουν ασφάλεια σε οικογένειες και ιστιοπλόους. Όλη αυτή η ανάπτυξη ωστόσο και τα έργα που υλοποιούνται, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφορίας.

Σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ο κ.Τρεπεκλής εξηγεί ότι είναι σημαντική και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές, όπως και ο σωστός προγραμματισμός: «Στην Κέρκυρα για παράδειγμα, η κρουαζιέρα φτάνει τους 850.000 επισκέπτες. Δεν μπορούμε να αντέξουμε παραπάνω χωρίς αντίστοιχες υποδομές», τονίζει. Το ζητούμενο πλέον είναι η καλύτερη διαχείριση, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κορεσμού στα ιστορικά κέντρα.

Διασυνδεσιμότητα νησιών και νέες γραμμές

Η Περιφέρεια δίνει βάρος και στη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των Ιονίων Νήσων. Καθόλη τη διάρκεια του χρόνου υπάρχει αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς του Ακτίου και της Ζακύνθου αλλά και γραμμή που συνδέει την Κέρκυρα με τη Ζάκυνθο σε καθημερινή βάση το καλοκαίρι. Σημαντικό είναι να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών και με καράβια που μεταφέρουν οχήματα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Για τους μακρινούς επισκέπτες, η δυνατότητα να γνωρίσουν περισσότερα από ένα νησιά μέσα στην ίδια περίοδο των διακοπών τους, αποτελεί σημαντικό κίνητρο.

Γαστρονομία και σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό

Η γαστρονομία αποτελεί, όπως σημειώνει ο Περιφερειάρχης, έναν από τους πιο δυνατούς άξονες της ταυτότητας των Ιονίων Νήσων, με την Περιφέρεια να προβάλλει συστηματικά τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές συνταγές κάθε νησιού, όπως για παράδειγμα το κουμ κουάτ της Κέρκυρας, τη σταφίδα της Ζακύνθου, τη Ρομπόλα της Κεφαλονιάς, αλλά και πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα της περιοχής. Ο ίδιος τονίζει ότι η κουζίνα του Ιονίου «μπορεί να αποτελέσει οδηγό εμπειριών για τον επισκέπτη», συμβάλλοντας στην προσέλκυση ταξιδιωτών που αναζητούν ποιότητα και όχι μαζικότητα. Στόχος, όπως λέει, είναι «να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες γεύσεις και η ιστορία των νησιών μέσα από τις πρώτες ύλες τους», ενώ η Περιφέρεια επενδύει ουσιαστικά στο να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης γαστρονομικής εμπειρίας που ενισχύει την οικονομία των νησιών.