Σαν σήμερα, το 1972, ολοκληρώνεται η αποστολή Απόλλων 17, που ήταν η τελευταία φορά που άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη. Η αποστολή των Γιουτζίν Σέρναν, Χάρισον Σμιτ και Ρόναλντ Έβανς σφράγισε το τέλος της χρυσής περιόδου της σεληνιακής εξερεύνησης. Παρά τα εντυπωσιακά επιτεύγματα, από τότε δεν έχουμε επιστρέψει ποτέ. Γιατί;

Η αποστολή που έκλεισε έναν κύκλο

Η αποστολή Απόλλων 17 διήρκησε 12 ημέρες, έσπασε ρεκόρ παραμονής και συλλογής δειγμάτων και αποτέλεσε την πιο ώριμη επιστημονικά αποστολή του προγράμματος. Ο Γιουτζίν Σέρναν ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που περπάτησε στο σεληνιακό έδαφος, αφήνοντας πίσω του τα λόγια που σφράγισαν ολόκληρη την εποχή: «…καθώς φεύγουμε από τη Σελήνη, φεύγουμε όπως ήρθαμε και, Θεού θέλοντος, όπως θα ξανάρθουμε, με ειρήνη και ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα».

Γιατί σταμάτησαν οι αποστολές

Η μεγαλύτερη απάντηση βρίσκεται στο κόστος. Το πρόγραμμα Apollo, που αρχικά είχε υπολογιστεί στα 7 δισ. δολάρια, έφτασε τελικά τα 20 δισ. δολάρια. Μετά το 1969, ο στόχος που είχε θέσει ο Τζον Φ. Κένεντι – να φτάσει ο άνθρωπος στο φεγγάρι πριν τελειώσει η δεκαετία – είχε επιτευχθεί. Το πολιτικό διακύβευμα του Ψυχρού Πολέμου είχε υπηρετηθεί. Το Κογκρέσο άρχισε να περικόπτει τα κονδύλια και οι τελευταίες αποστολές (Απόλλων 18, 19, 20) ακυρώθηκαν.

Σύμφωνα με τη NASA, η σεληνιακή κούρσα δεν ήταν απλώς τεχνολογική αλλά βαθιά πολιτική. Ο διαχειριστής της υπηρεσίας, Τζιμ Μπράιντενστιν, το περιέγραψε καθαρά: «Αυτό ήταν μια αναμέτρηση πολιτικών ιδεολογιών. Ήταν μια αναμέτρηση οικονομικών ιδεολογιών. Ήταν μια αναμέτρηση τεχνολογικής υπεροχής. Και σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση των μεγάλων δυνάμεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν αποφασισμένες να νικήσουν.»

Όταν αυτή η αναμέτρηση κρίθηκε, η πολιτική βούληση για συνεχείς αποστολές εξαφανίστηκε.

Θα επιστρέψουμε τελικά στη Σελήνη;

Πλέον, ναι. Το πρόγραμμα Artemis της NASA στοχεύει όχι μόνο στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, αλλά και στη δημιουργία μόνιμης σεληνιακής παρουσίας με βάσεις και περιφερειακή υποστήριξη για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

43 π.Χ.: Δολοφονείται ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, ο Ρωμαίος πολιτικός και ρήτορας που υπήρξε από τις σημαντικότερες φωνές της ύστερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Η εκτέλεσή του διατάχθηκε από τους Αντώνιο και Οκταβιανό στο πλαίσιο των προγραφών που σηματοδότησαν το τέλος της δημοκρατικής περιόδου.

574: Ο αυτοκράτορας Ιουστίνος Β’ αποσύρεται από τον θρόνο λόγω επαναλαμβανόμενων κρίσεων παράνοιας, παραχωρώντας την εξουσία στον στρατηγό Τιβέριο Β΄. Η αλλαγή αυτή ανοίγει τον δρόμο για μία πιο σταθερή περίοδο στη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

1703: Ξεσπά η Μεγάλη Καταιγίδα του 1703, η πιο ισχυρή καταγραμμένη ανεμοθύελλα στο νότιο τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Οι άνεμοι κατέστρεψαν πλοία, σπίτια και δημόσια κτήρια, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς και αποκαλύπτοντας την ανεπάρκεια των τότε μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

1826: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Οθωμανούς στο Τουρκοχώρι Ελάτειας, σε μία κρίσιμη επιχείρηση που ενίσχυσε το ηθικό και την επιχειρησιακή αυτοπεποίθηση των ελληνικών δυνάμεων στη διάρκεια της Επανάστασης.

1869: Ο Αμερικανός κακοποιός, Τζέσε Τζέιμς, πραγματοποιεί την πρώτη του επιβεβαιωμένη ληστεία τράπεζας στο Μιζούρι.

1912: Ο Ελληνικός Στρατός, με το Απόσπασμα της ΙΙΙ Μεραρχίας, απελευθερώνει την Κορυτσά κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο. Η κατάληψη της πόλης, που είχε στρατηγική σημασία, αποτέλεσε ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη νικηφόρα πορεία του ελληνικού στρατού, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή και τον αγώνα για την απελευθέρωση των υπόδουλων ελληνικών πληθυσμών.

1912: Ο Γερμανός αρχαιολόγος, Λούντβιχ Μπόρχαρντ, ανακαλύπτει στην Αίγυπτο την αρχαία προτομή της βασίλισσας Νεφερτίτης, συζύγου του Φαραώ Αμένοφη Δ’.

1927: Στην Ελλάδα τίθεται σε εφαρμογή αντικομουνιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, με στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής δράσης. Στην Αθήνα πραγματοποιούνται μαζικές συλλήψεις κομμουνιστών και υποστηρικτών τους, στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής που αποσκοπούσε στον περιορισμό της επιρροής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) και των ιδεών του, εν μέσω του κλίματος ανησυχίας για κοινωνικές αναταραχές και επαναστατικές κινήσεις.

1929: Η Τουρκία παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

1941: Οι Ιάπωνες εξαπολύουν αιφνιδιαστική αεροπορική επίθεση με περίπου 200 αεροσκάφη στην αμερικανική ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη, βυθίζοντας θωρηκτά, καταστρέφοντας αεροπλάνα στο έδαφος και αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Η επίθεση, που αιφνιδιάζει πλήρως τις ΗΠΑ και χαρακτηρίζεται από τον Ρούζβελτ ως «ημέρα που θα μείνει στην ατιμία της Ιστορίας», οδηγεί την Αμερική να κηρύξει πόλεμο στην Ιαπωνία και να μπει επισήμως στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλάζοντας οριστικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

1945: Πατεντάρεται ο φούρνος μικροκυμάτων.

1946: Η φονική πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Winecoff της Ατλάντα σκοτώνει 119 άτομα, καθιστώντας την την πιο θανατηφόρα πυρκαγιά ξενοδοχείου στην αμερικανική ιστορία και επιταχύνοντας την αναθεώρηση των κανόνων πυρασφάλειας.

1949: Στον κινεζικό εμφύλιο, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας μετακινεί την έδρα της από τη Ναντσίνγκ στην Ταϊπέι, σηματοδοτώντας τη de facto διχοτόμηση Κίνας–Ταϊβάν που ισχύει έως σήμερα.

1963: Συλλαμβάνεται ως ύποπτος για τις δολοφονίες που αποδίδονται στον «Δράκο του Σέιχ Σου», ο Αριστείδης Παγκρατίδης, ο οποίος υποβάλλεται σε εξαντλητική ανάκριση. Αρχικά αρνείται κάθε εμπλοκή, όμως τέσσερις ημέρες αργότερα ομολογεί ότι αυτός είναι ο «δράκος» που τρομοκρατεί επί τέσσερα χρόνια τη Θεσσαλονίκη, για να ανακαλέσει στη συνέχεια, καταγγέλλοντας πιέσεις και κακομεταχείριση. Η υπόθεση θα οδηγήσει σε πολύκροτη δίκη και μετέπειτα εκτέλεση του Παγκρατίδη, παραμένοντας μέχρι σήμερα μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και συζητημένες σελίδες της ελληνικής ποινικής ιστορίας.

1965: Με ταυτόχρονες λειτουργίες στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Πάπα Παύλο ΣΤ’ γίνεται αμοιβαία άρση του αλληλοαφορισμού.

1972: Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το διαστημόπλοιο «Apollo 17», στην τελευταία αποστολή του ομώνυμου προγράμματος στη Σελήνη.

1975: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα Ηρακλής- Ατρόμητος, στη Βέροια. Θα αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 281 φορές και θα πετύχει 61 γκολ.

1981: Η Ισπανία γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ.

1994: Ο υπουργός Εξωτερικών, Κάρολος Παπούλιας, πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού στο χωριό Μπελογιάννης, στη Βουδαπέστη, όπου οι κάτοικοι είναι κυρίως ελληνικής καταγωγής, πολιτικοί πρόσφυγες.

2008: Τα επεισόδια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου επεκτείνονται σε όλη τη χώρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας. Πυρπολούνται καταστήματα και τράπεζες στο κέντρο της πρωτεύουσας, σημειώνονται καταστροφές και συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ μαθητές και φοιτητές βγαίνουν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας την αστυνομική βία. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν κάνει δεκτές τις παραιτήσεις του υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου και του υφυπουργού του Παναγιώτη Χηνοφώτη, σε μία από τις πιο τεταμένες πολιτικές και κοινωνικές στιγμές της μεταπολίτευσης.

Γεννήσεις

1928 – Νόαμ Τσόμσκι (Noam Chomsky), Αμερικανός γλωσσολόγος, φιλόσοφος και διανοητής, από τις πιο επιδραστικές μορφές του 20ού και 21ου αιώνα. Θεμελίωσε τη γενετική γλωσσολογία, αλλάζοντας ριζικά την κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας, ενώ παράλληλα αποτέλεσε μια ισχυρή κριτική φωνή απέναντι στην πολιτική, τα ΜΜΕ και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Το έργο του διαμόρφωσε ολόκληρες σχολές σκέψης και παραμένει σημείο αναφοράς παγκοσμίως.

1948 – Λάκης Παπαδόπουλος, Έλληνας τραγουδοποιός και συνθέτης, μία από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπητές φιγούρες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Με το χαρακτηριστικό του ύφος και τις ευαίσθητες μελωδίες του, δημιούργησε τραγούδια που άφησαν εποχή, όπως «Κουρσάρος», «Τρυφερότητες» και «Πάρε με». Συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές και συνέβαλε στη διαμόρφωση του ελληνικού ποπ-ροκ ήχου, παραμένοντας δημιουργός με διακριτή, ανεπιτήδευτη προσωπικότητα.

1949 – Τομ Γουέιτς (Tom Waits), Αμερικανός τραγουδοποιός, συνθέτης και ηθοποιός, από τις πιο ξεχωριστές και καλλιτεχνικά ανυπότακτες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με τη βαθιά, τραχιά φωνή του και έναν κόσμο γεμάτο παράξενους ήρωες, μπαρ του λιμανιού και ποιητική παρακμή, δημιούργησε έναν απολύτως προσωπικό ήχο που συνδυάζει μπλουζ, τζαζ, καμπαρέ και avant-garde στοιχεία. Τα άλμπουμ του, όπως «Rain Dogs» και «Swordfishtrombones», θεωρούνται ορόσημα καλλιτεχνικής τόλμης.

Θάνατοι

43 π.Χ. – Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Marcus Tullius Cicero), Ρωμαίος ρήτορας, πολιτικός και φιλόσοφος, από τις πιο λαμπρές μορφές της ύστερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Διακρίθηκε για τη ρητορική δεινότητα, τη φιλοσοφική του σκέψη και την υπεράσπιση των θεσμών απέναντι στον αυταρχισμό. Τα έργα του διαμόρφωσαν την πολιτική θεωρία και τη λατινική γλώσσα, ενώ ο θάνατός του, κατ’ εντολή του Μάρκου Αντωνίου, σφράγισε το τέλος μιας εποχής ελευθερίας λόγου και δημοκρατικών ιδανικών.

Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα, Αμβρόσιος, Αμβροσία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας