Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ηρακλείου ανάμεσα στη Χερσόνησο και τον Εργοτέλη.

Η κατάσταση ξέφυγε στο δεύτερο ημίχρονο, αμέσως μετά την επίτευξη του δεύτερου τέρματος της Χερσονήσου, όταν στο κέντρο του γηπέδου ξέσπασε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα σε παίκτες και προπονητές των δύο ομάδων.

Στο σημείο εκείνο, ο προπονητής του Εργοτέλη και πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ηλίας Κώτσιος, κινήθηκε προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, όπου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη.

Η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ήταν έντονη και η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο τεχνικός του Εργοτέλη φάνηκε να χτυπά με κουτουλιά τον παίκτη της Χερσονήσου, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αναστάτωση, με τους πάγκους των ομάδων και τους διαιτητές να παρεμβαίνουν προκειμένου να επανέλθει η τάξη.

Η αναμέτρηση διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά, με τον Ηλία Κώτσιο να αποβάλλεται, ενώ η Χερσόνησος συνέχισε τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές, μετά την αποβολή του Λουμπάκη.