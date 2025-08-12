Δραματική είναι η κατάσταση του μέτωπο της φωτιάς στην Κάτω Αχαΐα. Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς του κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν την πόλη προς Πύργο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το μήνυμα για εκκένωση αφορά 7.500 χιλιάδες ανθρώπους, ενώ συνολικά όλος της Δυτικής Αχαΐας έχει πληθυσμό 25.000 χιλιάδων.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και καλούνται όλα τα οχήματα να κάνουν αναστροφή προς Πάτρα στην περίπτωση που διαπιστωθεί οτι επιχειρούν να περάσουν στα δυτικά του νομού

Οι κάτοικοι της έδρας του δήμου Δύμης, καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Πύργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα ζητείται από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Δείτε φωτογραφίες:

Κλειστή η νέα και η παλαιά Εθνική Πατρών-Πύργου

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.



Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

* Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου

*Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

*Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

*Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Η μεγάλη πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει σπίτια, βιομηχανικές μονάδες και αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η νύχτα δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις και στο πεδίο δρουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στη Δυτική Αχαΐα, το μέτωπο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, κινούμενο μέσα σε κατοικημένες περιοχές και φτάνοντας έως τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα σε τρεις εστίες γύρω από την πόλη — στα Φλογεραίικα, το Πλατάνι και τα Δεμένικα — με τους πυροσβέστες να δίνουν σκληρή μάχη για τον περιορισμό της. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει συνεχείς εκκενώσεις οικισμών και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.