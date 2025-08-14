Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Κουβέιτ, έπειτα από κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, από το περασμένο Σάββατο 63 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών νοθευμένων με μεθανόλη. Το υπουργείο πρόσθεσε πως 51 εξ αυτών υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση και 31χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Αναφέρθηκαν επίσης 21 περιπτώσεις ολικής ή μερικής απώλειας όρασης.

Στο Κουβέιτ έχει απαγορευθεί η εισαγωγή αλκοολούχων ποτών από το 1964. Η κατανάλωσή τους ποινικοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980.

Η ασυνήθιστη έξαρση κρουσμάτων δηλητηρίασης από νοθευμένα αλκοολούχα ποτά είχε θύματα αποκλειστικά μετανάστες ασιατικής καταγωγής. Στο Κουβέιτ ζουν πολλοί μετανάστες, ιδίως από χώρες της νότιας Ασίας, οι οποίοι εργά

