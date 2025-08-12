Αν σε ενδιαφέρει να δουλεύεις με ανθρώπους και να κάνεις τη διαφορά στην καθημερινότητά τους, ο χώρος της αποκατάστασης μπορεί να είναι ό,τι ψάχνεις. Οι επαγγελματίες του κλάδου – φυσικοθεραπευτές και λογοθεραπευτές αλλά και άλλες ειδικότητες – έχουν σήμερα πιο δυναμικό ρόλο από ποτέ στην υγεία και την ευεξία των ανθρώπων.

Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση μετά από κάποιο πρόβλημα, αλλά και για να προλάβουν καταστάσεις πριν αυτές εμφανιστούν. Και όλα αυτά μέσα από σύγχρονες τεχνικές, συνδυαστικές θεραπείες, τη χρήση νέων τεχνολογιών (όπως wearables, ρομποτική, ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη) και φυσικά με μια προσέγγιση που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Γιατί να σπουδάσεις Φυσικοθεραπεία ή Λογοθεραπεία;

Είναι απλό: η ζήτηση είναι τεράστια και οι επαγγελματικές προοπτικές εντυπωσιακές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, το σύστημα υγείας χρειάζεται 12.000 νέους φυσικοθεραπευτές για να καλύψει τις ανάγκες του. Παράλληλα, για τους λογοθεραπευτές, η αύξηση των θέσεων εργασίας αναμένεται να αγγίξει το 21% μέχρι το 2031, με σχολεία, νοσοκομεία και κλινικές να ψάχνουν συνεχώς νέους επαγγελματίες. Αν βλέπεις τον εαυτό σου σε έναν ρόλο που συνδυάζει επιστήμη, τεχνολογία και προσφορά στον άνθρωπο, τότε οι σπουδές στις Επιστήμες Αποκατάστασης μπορεί να είναι το ιδανικό επόμενο βήμα σου.

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας στην Κύπρο

Τι σημαίνει να είσαι ένας καλά καταρτισμένος φυσιοθεραπευτής; Αν τα θέλω σου σε οδηγήσουν τελικά στο να σπουδάσεις Φυσικοθεραπεία, καλό είναι να γνωρίζεις τι να προσέξεις, επιλέγοντας πρόγραμμα σπουδών. Διότι, η σύγχρονη Φυσιοθεραπεία:

Δίνει έμφαση στην απόλυτα εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενή, αναπτύσσοντας μια προσωπική σχέση στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον επαγγελματία υγείας.

Αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της επαυξημένης πραγματικότητας, της εξ αποστάσεως υποστήριξης, και της τεχνητής νοημοσύνης,

Συνδυάζει τις τεχνολογίες αυτές με τη χρήση εξοπλισμού, από “απλές” φορετές συσκευές (wearables) που παρέχουν δεδομένα σε ζωντανό χρόνο, έως τρισδιάστατη εκτύπωση και εργαλεία ρομποτικής, που βοηθούν στην ακρίβεια των ασκήσεων και την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής παρέμβασης.

Φροντίζει για την ισορροπία μεταξύ σωματικής και πνευματικής ευεξίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την αυτοφροντίδα και την πρόληψη.

Χρειάζεσαι λοιπόν ένα πανεπιστήμιο που να σε προετοιμάζει κατάλληλα για τις ανάγκες και απαιτήσεις του κλάδου. Το Πτυχίο Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) συνδυάζει και το επιστημονικό υπόβαθρο και την κλινική εκπαίδευση και πρακτική, ώστε να αποφοιτήσεις έτοιμος και έτοιμη να ασκήσεις το επάγγελμά σου:

Πρόκειται για το 1ο Πτυχίο φυσικοθεραπείας που προσφέρθηκε στην Κύπρο με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy) και έχει πλήρη πιστοποίηση από τους επίσημους φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα.

Αξιοποιεί τις συνεργασίες του EUC με νοσοκομεία, κέντρα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, αθλητικά σωματεία και άλλους φορείς, για πρακτική άσκηση.

Από τη στιγμή που θα πάρεις το πτυχίο σου εξασφαλίζεις άδεια άσκησης επαγγέλματος με την εγγραφή σου στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών.

Σπουδές Λογοθεραπείας ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Αν προτιμάς αν δουλέψεις με “όπλα” το Λόγο και τη Γλώσσα, τότε η επιλογή σου δεν είναι άλλη από Σπουδές Λογοθεραπείας. Ως επαγγελματίας Λογοθεραπευτής, θα είσαι σε θέση να βοηθήσεις τους ανθρώπους να ξεπεράσουν εμπόδια στην έκφραση, την καθημερινή επικοινωνία, ή ακόμα και σε απλές διεργασίες, όπως το να πάρουν το γεύμα τους.

Για να το πετύχεις, όμως, πρέπει να έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση, θεωρητική και κλινική. Μην ξεχνάς ότι θα κληθείς να εργαστείς, ενδεχομένως, με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ή παιδιά, με αποτέλεσμα να πρέπει να δείξεις ευελιξία, προσαρμοστικότητα, υπομονή και δυνατότητα έξυπνης εφαρμογής των λογοθεραπευτικών μεθόδων και πρακτικών.

Το Πτυχίο Λογοθεραπείας από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σε καλύψει απόλυτα σε αυτό, καθώς:

Θα αποκτήσεις απτή εμπειρία μέσα από 3 εξάμηνα πρακτικής στην πρότυπη Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του πανεπιστημίου, όπου θα είναι συνεχώς στο πλευρό σου έμπειροι Λογοθεραπευτές. Θα λάβεις μέρος σε πραγματικές κλινικές συνεδρίες, στο πλαίσιο των εξαιρετικών υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας που προσφέρει η Κλινική πάνω από 12 χρόνια σε παιδιά και ενήλικες.

Θα εξοικειωθείς όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία και θεματικές που χρειάζεσαι, όπως είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία, οι γλωσσικές διαταραχές, η ακουολογία, η νοηματική γλώσσα, η νευροανατομία, η δυσλεξία κλπ.

Θα έχεις πλήρη αναγνώριση ως πτυχιούχος Λογοθεραπευτής από τον Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων της Κύπρου.

Πέρα από το Πτυχίο, το EUC έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα στον κλάδο, προσφέροντας Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Λογοπαθολογίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 501+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025