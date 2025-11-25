Στο «μικροσκόπιο» του Συμβουλίου της Επικρατείας μπαίνουν δυο νέες προσφυγές που στρέφονται κατά της λειτουργίας Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα .

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ,Παναγιώτης Λαζαράτος και οκαθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Πάντου, προσέφυγαν κατάπράξεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τις οποίες πιστοποιήθηκαν όλα τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων «CITY – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York», «UNIC ATHENS» και «The University of Keele, Greece».

Οι δύο καθηγητές χαρακτηρίζουν άκυρες τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών καθώς όπως τονίζουν βασίζονται σε άκυρη άδεια των Πανεπιστημίου, «δεδομένου ότι κανένα από τα προγράμματά τους δεν έχει αναγνωρισθεί επισήμως από τις ακαδημαϊκές αρχές του μητρικού ιδρύματος κατά παράβαση των άρθρων 132, 137, 138, 139, 140 και ιδίως 145 του νόμου 5094/2024».

Στην προσφυγή , μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών παραρτημάτων εκδόθηκε δίχως η αίτηση να συνοδεύεται από την τυπική πράξη του μητρικού ιδρύματος και του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης, δια των οποίων να αναγνωρίζεται/πιστοποιείται το πρόγραμμα σπουδών».

Οι δύο καθηγητές, τονίζουν ότι τίθεται «το σοβαρό ζήτημα της παραβιάσεως διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και πρέπει το ΣτΕ να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ» και εκφράζουν τη θέση ότι είναι παραβιάζεται η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) και ο νόμος 5094/2024 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πανεπιστημιακοί ζητούν οι νέες αιτήσεις ακύρωσης να συσχετιστούν με τις προηγούμενες που είχαν κατατεθεί για την ανάκληση τριών αδειών εγκατάστασης ιδιωτικών Πανεπιστήμων οι οποίες συζητηθούν στην αυξημένη σύνθεση του Γ΄ Τμήματος στις 6 Φεβρουαρίου 2026.