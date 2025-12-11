Μια νέα αίθουσα Υποκριτικής Τέχνης, αφιερωμένη στη μνήμη και το καλλιτεχνικό έργο της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού, Μάρθας Καραγιάννη, εγκαινιάζουν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ στις κεντρικές εγκαταστάσεις τους στην Αθήνα (Πατησίων 31), τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 18.30.

Τα επίσημα εγκαίνια της αίθουσας «Μάρθα Καραγιάννη» -που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας του Τομέα Υποκριτικής με το «Σπίτι του Ηθοποιού»- προσθέτουν ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στα Τμήματα Υποκριτικής Τέχνης των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, εμπνέοντας παράλληλα τους νέους που έχουν επιλέξει σπουδές Υποκριτικής και ονειρεύονται ένα επιτυχημένο επαγγελματικό μέλλον στο… σανίδι, και όχι μόνο!

Success Stories στην Υποκριτική οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Οι απόφοιτοι Υποκριτικής των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ αποτελούν.. Success Stories, καθώς εργάζονται -αμέσως μετά την αποφοίτησή τους– ως ηθοποιοί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σε διαφημιστικές παραγωγές, διαφημιστικά spots, σε video clips, για σπικάζ & μεταγλωττίσεις, αλλά και ως Καθηγητές Υποκριτικής Τέχνης και Θεατρικής Αγωγής, με γνώμονα τις αναγνωρισμένες σπουδές & τα επαγγελματικά δικαιώματα που «υπογράφει» η φοίτησή τους στα πρωτοποριακά τμήματα Καλλιτεχνικών Σπουδών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου: