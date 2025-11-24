Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη καινοτομεί και στον Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών, παρέχοντας Advanced Επαγγελματική Εξειδίκευση στον κλάδο της Ψυχολογίας, με το κορυφαίο APS (Advanced Professional Studies) Executive Diploma στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Mindfulness», το οποίο παρέχεται online (και με video on demand) και διαρκεί 1 ακαδημαϊκό έτος με έναρξη στις 28 Νοεμβρίου.

Το εν λόγω Executive Diploma -με καθηγητές τη γνωστή γνωσιακή νευροεπιστήμονα Άννα Κωνσταντινίδου και τον ψυχοπαιδαγωγό Χριστόγιαννο Μαράκη- παρέχει στους εκπαιδευόμενους κατάρτιση & εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, μέσω της μελέτης βασικών θεωρητικών αρχών και πρακτικών διαλογισμού mindfulness, αποτελώντας το πρώτο στάδιο για μετεκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Ενσυνειδητότητα (Mindfulness).

Θεματικές Ενότητες

1η Ενότητα

• Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας

•Δεξιότητες συζήτησης

• Ενεργητική ακρόαση

• Μη λεκτική επικοινωνία

• Παράφραση

• Περίληψη

• Αντανάκλαση συναισθήματος

• Θέτοντας προκλήσεις

• Σιωπές

2η Ενότητα

• Θεωρητικές Προσεγγίσεις

• Προσωποκεντρική

• Γνωσιακή Συμπεριφοριστική

• Ψυχοδυναμικές Συστημικές

• Εκλεκτικές-Συνθετικές

• Ειδικά Θέματα στη Συμβουλευτική (Κατάθλιψη, Διαχείριση, Στρες, Πένθος στις Σχέσεις, Διαχείριση Κρίσεων, Διεκδικητικότητα)

3η Ενότητα

• Εισαγωγή στο Mindfulness (Ενσυνειδητότητα)

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων

• Εξάσκηση πρακτικών

• Διαχείριση προσοχής

• Διαχείριση συναισθήματος (Κατάθλιψη, Διαχείριση, Στρες, Πένθος, Σχέσεις, Διαχείριση κρίσεων, Διεκδικητικότητα, Ψυχική ανθεκτικότητα)

4η Ενότητα

• Τεχνικές χαλάρωσης, πρακτικές διαλογισμού

• Πρακτικά και Δεοντολογικά Θέματα (Κανόνες, Κώδικες Δεοντολογίας, Νομικό Πλαίσιο, Απόρρητο/Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζομένους σε χώρους ψυχικής υγείας (ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς), οι οποίοι αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

Επαγγελματίες όλων των κλάδων, άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων ανεξαρτήτως προσωπικών ενδιαφερόντων

Αποφοίτους ΑΕΙ, Κολεγίων, ΣΑΕΚ (ανεξαρτήτως ειδικότητας) που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Συμβουλευτική Ψυχολογία & το Mindfulness

Σπουδές με ισχυρά πλεονεκτήματα

Διεθνής Πιστοποίηση ABC Certa Awards – Level 6

Βεβαίωση Σπουδών από το ΑΛΦΑ Studies, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «2», με αδειοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας

Ευέλικτη παρακολούθηση

Πιστοποιημένοι εισηγητές

Ολιγομελή τμήματα

Αυτοτελείς θεματικές ενότητες

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα: