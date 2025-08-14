Μία ακόμη τραγική είδηση έρχεται από την Κρήτη, καθώς νωρίς το πρωί καταγράφηκε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στη διασταύρωση του Ταυρωνίτη Χανίων, επί του ΒΟΑΚ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ, όμως για τον οδηγό ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, ο άτυχος οδηγός ήταν 28 ετών.