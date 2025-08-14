Μειωμένα θα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, την Παρασκευή (15/08).

Συγκεκριμένα, στη γραμμή 1 του Μετρό, τα δρομολόγια έως την Κυριακή εκτελούνται ανά 12,5 με 15 λεπτά. Στη γραμμή 2, από αύριο έως την Κυριακή, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 15 λεπτά. Στη γραμμή 3, τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 10 λεπτά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνονται ήδη ανά 36 λεπτά. Όσον αφορά τα λεωφορεία, εφαρμόζεται το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων, με τη διαφορά ότι από αύριο θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.