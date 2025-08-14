Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του τόσο πρόωρου θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία είχε κερδίσει την αγάπη του κοινού μέσα από τον τηλεοπτικό της διπλό ρόλο ως «Μάρθα» και «Ρίτσα», τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στη σειρά Παρά Πέντε.

Οι ατάκες της χαρακτήριζαν τον ρόλο της και η ίδια διατήρησε πάντα με αγάπη τις αναμνήσεις από τη σειρά και τη δημοσιότητα που της προσέφερε.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος, συντετριμμένος, ήταν και ο άνθρωπος που ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση του χαμού της.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.»