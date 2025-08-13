Ο Ολυμπιακός κινείται μεθοδικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι με στόχο να συνθέσει ένα σύνολο υψηλών προδιαγραφών, που θα έχει την ποιότητα και την προσωπικότητα να πρωταγωνιστήσει εντός και εκτός συνόρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Ερυθρόλευκοι έχουν εστιάσει και στην ελληνική αγορά ή, ακριβέστερα, σε Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και μπορούν να σταθούν άμεσα στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Ποιο Έλληνες διεθνείς βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο των Πειραιωτών και ποιο μπορούν όντως να έρθουν φέτος στο Λιμάνι. Διαβάστε στο sportdog.gr