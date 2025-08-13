Οι Αρχές στην Αυστραλία απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 34χρονου άστεγου, μετά τον φρικτό θάνατο μιας εγκύου γυναίκας και του συντρόφου της στη Μελβούρνη, σε υπόθεση που οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν ως στοχευμένη επίθεση. Η Ελληνοαυστραλή, Αθηνά Γεωργόπουλος, 39 ετών, φέρεται να δολοφονήθηκε μαζί με τον σύντροφό της, Άντριου Γκαν, 50 ετών, στο σπίτι τους στην περιοχή Μάουντ Γουέβερλι, στα νοτιοανατολικά προάστια της Μελβούρνης, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, το κεφάλι του μέλλοντα πατέρα βρέθηκε κομμένο και καρφωμένο σε πάσσαλο, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε στις 9:20 μ.μ., όταν γείτονας ειδοποίησε την Αστυνομία, ακούγοντας φωνές και φασαρία από την οικία του ζευγαριού. Ακολούθησε δεύτερη κλήση που κρίθηκε ακόμη πιο επείγουσα, με αποτέλεσμα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων βαριά οπλισμένων ειδικών μονάδων, να περικυκλώσουν το σπίτι στην οδό Adrienne Crescent στις 9:55 μ.μ. Μέσα στην κατοικία, οι αστυνομικοί αντίκρισαν τα άψυχα σώματα του Γκαν και της Γεωργόπουλος, ενώ η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 34χρονος ύποπτος, ο οποίος ήταν άστεγος και είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στον σιδηροδρομικό σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος, στις 1:40 π.μ. της Τρίτης. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Αστυνομίας και ειδικών δυνάμεων, ενώ οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι γνώριζε τα θύματα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον δύο κατηγορίες για φόνο και αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη στο Δικαστήριο της Μελβούρνης.

Η Αθηνά Γεωργόπουλος, που ήταν πέντε μηνών έγκυος, ανυπομονούσε να γίνει μητέρα, όπως δήλωσε η θεία της, Πάτι Ντιλβερίδης, η οποία αποκάλυψε ότι η ανιψιά της ήταν ενθουσιασμένη με την εγκυμοσύνη της, καθώς στα 39 της χρόνια δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει παιδί. Μιλώντας στην εφημερίδα Herald Sun, η Ντιλβερίδης είπε ότι είχε μιλήσει με την ανιψιά της δύο βράδια πριν από το έγκλημα και την είχε βρει πολύ χαρούμενη. Η Γεωργόπουλος ήταν η κύρια φροντίστρια της μητέρας της, Πέτι, και μόλις πρόσφατα είχε γνωρίσει τους γονείς του Γκαν, μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρείες ηλεκτρισμού και ασφάλισης.

Η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τη σχέση του υπόπτου με τα θύματα, καθώς και το κίνητρο πίσω από τη φρικτή επίθεση. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ενώ οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο, χωρίς όμως να είναι πυροβόλο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών να συγκεντρώνουν στοιχεία και να εξετάζουν κάθε πιθανή λεπτομέρεια.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν αν γκράφιτι που εντοπίστηκαν στην περίφραξη και τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού σχετίζονται με την υπόθεση. Ανάμεσα στα μηνύματα, τα οποία γράφτηκαν με κίτρινο-πράσινο και μαύρο σπρέι, διακρίνονται οι φράσεις: «U R Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma». Ο επιθεωρητής Ντιν Τόμας από την Υπηρεσία Ανθρωποκτονιών δήλωσε ότι η Αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις πριν από την ανακάλυψη των θυμάτων και τόνισε ότι η δεύτερη κλήση ανέβασε τον βαθμό επείγοντος της υπόθεσης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι ερευνητές και τα εγκληματολογικά συνεργεία θα παραμείνουν στο σημείο όλη την ημέρα, ενώ παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους ενοίκους των γειτονικών κατοικιών. Γείτονας δήλωσε ότι δεν γνώριζε τα θύματα και ότι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ κάποιο πρόβλημα ή παρουσία Αστυνομίας στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη γειτονιά «ήσυχη».

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Βικτώριας επιβεβαίωσε ότι διερευνάται η σύνδεση των γκράφιτι με το έγκλημα, λέγοντας: «Οι αστυνομικοί γνωρίζουν για τα γκράφιτι στην οικία του Μάουντ Γουέβερλι, όπου βρέθηκαν τα δύο θύματα. Η Υπηρεσία Ανθρωποκτονιών θα εξετάσει αν σχετίζονται με την έρευνα». Ο επιθεωρητής Τόμας πρόσθεσε ότι ο άνδρας που συνελήφθη είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά, κάτι που, όπως είπε, θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από όποιον τον είδε στην περιοχή πριν από τη σύλληψη.