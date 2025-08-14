Συντρίμμια από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Πυροσβέστες άρχισαν γρήγορα τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε ο Αντρέι Μποτσάροφ μέσω του Telegram.

Ukraine continues to dismantle Russia's oil industry, hitting a refinery processing 5% of Russia's overall refining capacity.



Lukoil refinery, Volgograd, Russia. pic.twitter.com/Ew6Ttkw1sJ — Kyiv Insider (@KyivInsider) August 14, 2025

Η εταιρεία Lukoil, ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν έχει ακόμα απαντήσει σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει την επίθεση.

💥 Russia: Oil refinery in Volgograd on fire following Ukrainian drone strikes.

The Lukoil facility had a refining capacity of 15.7 million tons per year – over 300,000 barrels of oil per day. pic.twitter.com/HVrWuUF9xA — Igor Sushko (@igorsushko) August 14, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταξύ των οποίων εννέα πάνω από την περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Πηγή: ΑΠΕ