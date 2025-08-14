Συντρίμμια από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Πυροσβέστες άρχισαν γρήγορα τις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε ο Αντρέι Μποτσάροφ μέσω του Telegram.

Η εταιρεία Lukoil, ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου, δεν έχει ακόμα απαντήσει σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει την επίθεση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μεταξύ των οποίων εννέα πάνω από την περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Πηγή: ΑΠΕ