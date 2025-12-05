Η κακοκαιρία «Byron» είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με την Αττική να είναι μία από αυτές.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, δημοσίευσε χάρτη με την πορεία των έντονων φαινομένων, σημειώνοντας:

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ “BYRON”

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

α.στην κεντρική Μακεδονία

β.στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ.στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ.στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε.στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα».

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "BYRON"

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια… pic.twitter.com/XjDKkSvjy0 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 5, 2025

Επίσης, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου σημείωσε ότι πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 05/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm.

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 10:40 της Πέμπτης 04/12/2025.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα.

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12.

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ ανέφερε σε έκτακτο δελτίο ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ:

«1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2.Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι».