Την ανοδική της πορεία συνεχίζει η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τόσο το ενδεχόμενο μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία όσο και τις ενδείξεις ότι διευρύνεται το παγκόσμιο πλεόνασμα της προσφοράς.

Συγκεκριμένα, το Brent συνέχισε να κινείται πάνω από τα 63 δολάρια το βαρέλι μετά την αύξηση της τιμής κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, ενώ το WTI παρέμεινε κοντά στα 60 δολάρια. Στο διπλωματικό μέτωπο, Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε νέο γύρο συνομιλιών στη Φλόριντα, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζει ότι ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου που στηρίζουν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τη Μόσχα.

Μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων στη Ρωσία και σε αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου. Η πρόσθετη προσφορά θα ασκούσε πιθανότατα πιέσεις στις τιμές, οι οποίες αναμένεται, σύμφωνα με το Bloomberg, να σημειώσουν μεγάλη ετήσια απώλεια λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για υπερπροσφορά.

«Η καθοδική πορεία μάλλον θα συνεχιστεί, καθώς σε θεμελιώδες επίπεδο το πετρέλαιο παραμένει σε καθεστώς υπερπροσφοράς», σημειώνει ο Zhou Mi, αναλυτής σε ερευνητικό φορέα που συνεργάζεται με την Chaos Ternary Futures Co.

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, όπως και η σκληρή στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα, αποτελούν απλώς «θόρυβο της αγοράς», συνέχισε.

Παράλληλα, τα βλέμματα των αγορών στρέφονται στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ινδία, έπειτα από την άφιξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νέο Δελχί για την πρώτη του κρατική επίσκεψη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.