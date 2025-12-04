Την ανοδική του πορεία συνεχίζει το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τις πιθανότητες μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία αλλά και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Το WTI παραμένει κοντά στα 59 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινείται ελαφρώς υψηλότερα, στα 63 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση του απεσταλμένου του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «αρκετά καλή», σημειώνοντας ωστόσο πως το τελικό αποτέλεσμα των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει αβέβαιο.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν σύντομα καρτέλ ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας, με την κινητοποίηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή να προσθέτει ένα επιπλέον «ασφάλιστρο κινδύνου» στις διεθνείς τιμές ενέργειας, αντισταθμίζοντας εν μέρει, σύμφωνα με το Bloomberg, τις ανησυχίες για μια μελλοντική σημαντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Τα αποθέματα αμερικανικού αργού αυξήθηκαν κατά 574.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων επίσης σημείωσαν άνοδο.