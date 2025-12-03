Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και απέρριψε άλλες, και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, αξιωματούχος του Κρεμλίνου δήλωσε στη συνέχεια ότι «δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη συμβιβασμοί».

Λάθος να πούμε πως ο Πούτιν απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις, λέει ο Πεσκόφ

Ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η συνάντηση ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές που έγινε πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Πούτιν δέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, σε μια κανονική διαδικασία διαπραγμάτευσης, είπε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μια υψηλού επιπέδου συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Χθες ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια άμεση ανταλλαγή απόψεων. Κάτι έγινε αποδεκτό, κάτι χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτο. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία εργασίας και αναζήτησης συμβιβασμού», είπε ο Πεσκόφ.

Η Μόσχα δεν σχολιάζει περαιτέρω τη διαδικασία

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την πολιτική βούληση του Τραμπ να προσπαθήσει να βρει λύση και του είναι ευγνώμον για τις προσπάθειές του.

Παράλληλα, η Μόσχα επανέλαβε πως δεν προτιμά τη «διπλωματία με το μεγάφωνο», εκτιμώντας πως οι συνομιλίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές αν πραγματοποιούνται χωρίς δημόσια σχόλια.

«Υπάρχει η κατανόηση ότι όσο περισσότερη ησυχία περιβάλλει αυτές τις διαπραγματεύσεις, τόσο πιο παραγωγικές είναι. Θα τηρήσουμε αυτή την αρχή και ελπίζουμε ότι και οι Αμερικανοί ομόλογοί μας θα κάνουν το ίδιο», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η εργασία πάνω σε μια πιθανή συμφωνία για την Ουκρανία διεξάγεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ειδικών, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία προετοιμάζεται για συναντήσεις με τους απεσταλμένους του Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα προετοιμαστεί για συνάντηση με τους απεσταλμένους του Τραμπ στις ΗΠΑ, αφού προηγηθούν οι συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε, ενώ βρίσκονται στις Βρυξέλλες, τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας -ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Αντρίι Χνάτοφ- θα ενημερώσουν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για τις συνομιλίες στη Μόσχα και θα συζητήσουν την «απαραίτητη αρχιτεκτονική ασφάλειας».

«Όπως πάντα, η Ουκρανία θα εργαστεί εποικοδομητικά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», σημείωσε ο Ζελένσκι.