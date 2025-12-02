Η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου και των εκπροσώπων των ΗΠΑ, στους οποίους περιλαμβάνονται ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, διήρκεσαν περισσότερο από πέντε ώρες.

Ο Γουίτκοφ έχει πλέον φτάσει και στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία μόνο λέξη, ο απεσταλμένος της Μόσχας Κιρίλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές».

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ ήταν «χρήσιμες», αλλά υπάρχει «πολύ δουλειά» μπροστά.

Σε δηλώσεις του στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης λίγο μετά το τέλος της συνάντησης, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχει «έκδοση συμβιβασμού» για το σχέδιο σχετικά με την Ουκρανία. Τόνισε ότι ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ είναι αποδεκτές για τη Ρωσία, ενώ άλλες όχι.

Σημείωσε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας καθώς και η οικονομική συνεργασία Ρωσίας–ΗΠΑ.

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία έλαβε τέσσερα έγγραφα επιπλέον του σχεδίου 28 σημείων και ότι Ρωσία και ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να μην αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες των συνομιλιών.

Σε βίντεο που ανάρτησε νωρίτερα την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, φαίνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και οι προσκεκλημένοι του ξεκίνησαν τη συνάντηση με τυπικές ευγενικές κουβέντες. Ο Ρώσος πρόεδρος, μέσω διερμηνέα, εξέφρασε ότι είναι «πολύ χαρούμενος που τους βλέπει» και ενδιαφέρθηκε να μάθει για τη βόλτα τους στη Μόσχα.

Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO — Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανταπάντησε ότι επρόκειτο για «μια όμορφη βόλτα» σε «μια υπέροχη πόλη». Ο Πούτιν τον ευχαρίστησε και επαίνεσε το έργο των τοπικών αρχών της Μόσχας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ μετέφεραν στον Βλαντίμιρ Πούτιν τα όσα είχαν συμφωνηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC, ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε τρεις «κόκκινες γραμμές».

Αυτές περιλαμβάνουν:

Η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει όλο το Ντονμπάς και να αναγνωριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ότι της ανήκει

Η δραματική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας

Παγίωση των κερδών της Ρωσίας μέσα από διεθνείς συμφωνίες

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει σε ένα «σχέδιο 20 σημείων» για την Ουκρανία.