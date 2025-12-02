Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα, είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά αν η Ευρώπη επιθυμεί πόλεμο, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη να πολεμήσει.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θέτουν απαιτήσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τις οποίες η Μόσχα θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και ότι στέκονται με το μέρος του πολέμου, ενώ, όπως είπε, παρεμποδίζουν την αμερικανική διοίκηση και τον Ντόναλντ Τραμπ να φτάσουν σε συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει απομακρυνθεί η ίδια από τις συνομιλίες.

Σχετικά με την ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, ο Πούτιν τόνισε την «ιδιαίτερη σημασία» της, χαρακτηρίζοντάς την «μια εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων» και πρόσθεσε ότι βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Σημειώνεται πως το Κίεβο διαψεύδει πως η πόλη βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις σε ένα επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως ο πληθωρισμός και ο ρωσικός τραπεζικός τομέας, ενώ στη ρωσική πρωτεύουσα έχουν μεταβεί ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, έφυγε χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις από το ακροατήριο.

Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει τα τρία πιο ευαίσθητα θέματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού δήλωσε πως ο τερματισμός του πολέμου είναι τώρα πιο πιθανός από ποτέ, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το προσαρμοσμένο αμερικανο-ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο πλέον έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει «όλα τα σημεία του σχεδίου», αλλά ανέφερε τα τρία πιο ευαίσθητα και δύσκολα ζητήματα: