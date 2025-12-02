Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντήσουν το απόγευμα της Τρίτης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες σχετικά με έναν πιθανό τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, μετά τις 17:00 (ώρα Μόσχας, 16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά οι προσπάθειές του μέχρι στιγμής -συμπεριλαμβανομένης μιας συνόδου κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο- δεν έχουν φέρει ειρήνη στην περιοχή.

Ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που εμφανίστηκε νωρίτερα ανησύχησε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι ενδίδει στα βασικά αιτήματα της Μόσχας για το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του 1/5 της Ουκρανίας και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν στη συνέχεια την αντιπρότασή τους και, σε συνομιλίες στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι μέχρι τώρα συζητήσεις δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά ένα σύνολο προτάσεων που, όπως είπε την προηγούμενη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση Γουίτκοφ–Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό της Τρίτης, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι η «διπλωματία με ντουντούκα» δεν βοηθά.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Γουίτκοφ θα συνοδεύεται από τον Κούσνερ στο ταξίδι του στη Ρωσία.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είναι έτοιμος να μιλήσει για ειρήνη, αλλά αν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προελάσουν και θα καταλάβουν επιπλέον ουκρανικά εδάφη.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πάνω από το 19% της Ουκρανίας, δηλαδή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα -μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από δύο χρόνια πριν- και έχουν σημειώσει την ταχύτερη προέλασή τους από το 2022, σύμφωνα με χάρτες που επικαλείται το Reuters.

Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις γραμμές άμυνας στις πόλεις Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ, αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν.