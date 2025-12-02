Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι Ρωσία και ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σε ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.

Ο Ουσακόφ μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου μετά τη σχεδόν 5ωρη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως «μένει πολλή δουλειά» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.