Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί όλη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να εμποδίσουν αγρότες να αποκλείσουν την είσοδο.

Στα «πράσινα φανάρια» στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας – Χαλκιδικής, κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι σταθμευμένα τα τρακτέρ και οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων που έφτασαν στο σημείο νωρίτερα το μεσημέρι, με τη διέλευση και στα δύο ρεύματα να γίνεται σχετικά ομαλά, καθώς ο όγκος των μηχανημάτων είναι μεγάλος.

Οι αγρότες προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας και να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, κάνοντας, μάλιστα, όπισθεν με τρακτέρ προς τους αστυνομικούς, σταματώντας σε πολύ μικρή απόσταση από τους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών.

Στα βίντεο που δημοσιεύει το Newsbeast φαίνεται η στιγμή που το τρακτέρ κινείται προς τους αστυνομικούς και ακούγονται κάποιοι να φωνάζουν «πάτα τον, τον π@@@@».

Οι αγρότες, αφήνοντας τα τρακτέρ τους στον κόμβο στα “Πράσινα Φανάρια”, επιχείρησαν να βρουν δίοδο μέσα από το αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα και η κατάσταση προς στιγμήν ήταν εκτός ελέγχου ενώ, εν μέσω έντασης, ένα τρακτέρ κινήθηκε προς μία κλούβα των ΜΑΤ.

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Για τα επεισόδια, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας

Νωρίτερα υπήρξε μικρής διάρκειας και έκτασης ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου. Δυνάμεις της αστυνομίας τους απώθησαν και ακολούθησε ένταση, σύμφωνα με το voria.gr.

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν παρατεταγμένες κλούβες στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να αποτρέψουν το στήσιμο δεύτερου αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», κάτι που επιχειρήθηκε νωρίτερα και αποτελεί στόχο μερίδας αγροτών και κτηνοτρόφων.

Νωρίτερα, μια ομάδα αγροτών και κτηνοτρόφων επιχείρησε πεζή πορεία προς τον κόμβο του αεροδρομίου όπου σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις και έγινε χρήση χημικών.

Στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες έφτασαν και τρακτέρ από τη Γαλάτιστα και τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και οι αγρότες υποστηρίζουν πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και το σαββατοκύριακο. Τις επόμενες ώρες θα γίνει σύσκεψη στο σημείο, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω και θα στήσουμε και δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο αεροδρομίου». Παράληλα πρόσθεσε ότι δεν είναι πρόθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά επιθυμούν να αναδείξουν την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβίωση του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν προς την αερογέφυρα Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).