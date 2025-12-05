Μία σαφής απάντηση προς δημοσίευμα της 4ης Δεκεμβρίου 2024 στη στήλη Beast του Newsbeast έδωσε η DECA Investments, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), Νικήτα Ασπιώτη.

Στη σχετική ανακοίνωση, η DECA Investments σημειώνει:

«Αναφορικά με το σχόλιο στη στήλη του newsbeast.gr περί αποχώρησης του κ. Νικήτα Ασπιώτη από τη θέση του ως Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΖΑ, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός διαψεύδεται κατηγορηματικά, τόσο από τον ίδιο, όσο και από την εταιρεία. Συγκεκριμένα, η DECA Investments επιβεβαιώνει ότι ο κ. Ασπιώτης παραμένει κανονικά στα καθήκοντά του και απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη της εταιρείας».