Την άμεση προφυλάκιση του ζευγαριού με τα οκτώ ανήλικα παιδιά αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, κρίνοντάς τους ενόχους για κακοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από μακρά διαδικασία, επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών και 3 μηνών στη μητέρα και 2 ετών και 6 μηνών στον 44χρονο πατέρα. Αμφότεροι οδηγούνται στη φυλακή, όπως αναφέρει το cretalive.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία διαβιβάστηκε αμέσως στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος.

Το ζευγάρι, ένας 44χρονος Κρητικός και μία 32χρονη από την Κύπρο, είναι γονείς οκτώ παιδιών, ηλικίας από 2 έως 15 ετών. Πέντε από τα ανήλικα έχουν αποκτηθεί κατά τον κοινό τους βίο και τρία από προηγούμενο γάμο της μητέρας.

Η πέμπτη καταγγελία και το περιστατικό με τη μαγκούρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση της Αστυνομίας ξεκίνησε καθώς η καταγγελία αυτή ήταν η πέμπτη για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της οικογένειας που έφτανε στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα τελευταία χρόνια. Για τις προηγούμενες υποθέσεις, φέρεται να έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και για έκθεση από την Ασφάλεια Ηρακλείου.

Η πρόσφατη καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη αφορούσε ένα περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι η μητέρα χτύπησε άσχημα την 15χρονη κόρη της με μαγκούρα, γεγονός που αναστάτωσε τη γειτονιά.

Όπως επισημαίνεται από το Cretalive, οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο 44χρονος αφορούσαν ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η μητέρα διώχθηκε για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η άρνηση των γονέων και η τύχη των παιδιών

Οι γονείς, από την πλευρά τους, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν κακοποιούν τα παιδιά, αλλά αντίθετα, τα αγαπούν και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό υπό τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν. Μάλιστα, απέδωσαν την τελευταία καταγγελία γειτόνισσας σε «σκοπιμότητα».

Όπως ανέφεραν, τα όποια προβλήματα υπήρχαν αφορούσαν τις σχέσεις του ίδιου του ζευγαριού, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Η κατάσταση είχε αρχίσει να εξομαλύνεται λόγω της παρακολούθησης προγράμματος στο πλαίσιο ποινικής διαμεσολάβησης. Επιπλέον, λόγω υποτροπής σε ενδοοικογενειακή βία, ο 44χρονος είχε εκτίσει στο παρελθόν και μία μικρή ποινή φυλάκισης.

Τα οκτώ παιδιά της οικογένειας βρίσκονται προς το παρόν υπό την φροντίδα της γιαγιάς και της θείας τους, εν αναμονή της απόφασης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την περαιτέρω τύχη και φροντίδα τους.