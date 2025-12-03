Μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών στο Ηράκλειο, καθώς αποκαλύφθηκε καταγγελία που αφορά την κακομεταχείριση οκτώ ανήλικων παιδιών από τους ίδιους τους γονείς τους. Η υπόθεση, που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις κοινωνικές υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία, αποκαλύφθηκε μετά από ενημέρωση που έλαβε το «Χαμόγελο του Παιδιού», οδηγώντας τις αρμόδιες αρχές σε άμεση παρέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η καταγγελία έφτασε χθες στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ειδοποιήθηκε ότι δύο γονείς φέρονται να κακοποιούν συστηματικά, με φωνές, απειλές και ξυλοδαρμό, τα οκτώ παιδιά ηλικίας 2 έως 15 ετών, σε περιοχή του Ηρακλείου. Αμέσως μετά την καταγγελία, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Αστυνομίας και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου πατέρα και της 33χρονης μητέρας. Η 15χρονη κόρη δήλωσε ότι ο πατριός της την απείλησε την προηγούμενη ημέρα, ενώ πρόσθεσε πως στο παρελθόν είχε δεχθεί χτυπήματα από τη μητέρα της. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η 33χρονη μητέρα έχει πέντε παιδιά από τον πρώτο της γάμο και ακόμη τρία με τον 44χρονο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι εντοπίστηκε μία αδήλωτη καραμπίνα, ενώ τα παιδιά, με εισαγγελική εντολή, απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον της οικογένειας και φιλοξενούνται προσωρινά σε οικία συγγενικών προσώπων. Οι γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της ποινικής αξιολόγησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε στον 44χρονο δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου. Στην 32χρονη μητέρα ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, και στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συναυτουργία και για κατοχή όπλου για θήρα κατά συναυτουργία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο εισαγγελέας αποφάσισε την παραπομπή του ζευγαριού στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, όπου θα κριθεί η ποινική τους μεταχείριση για τις πράξεις που τους αποδίδονται.