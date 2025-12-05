Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Latam που μετέφερε 169 επιβάτες εκκενώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε έναν εξωτερικό εξοπλισμό στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, το μεγαλύτερο της Βραζιλίας.

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και η κατάσταση σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η αεροπορική εταιρεία, αεροσκάφος της οποίας εκτελούσε την πτήση μεταξύ Σάο Πάολο και Πόρτο Αλέγκρε, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Latam εξήγησε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξοπλισμό ενός υπεργολάβου υπεύθυνου για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο αεροσκάφος, ένα Airbus A320.

⚡️A plane with passengers on board caught fire in Brazil



In Brazil, an Airbus A320 operated by LATAM caught fire right on the runway. The aircraft was preparing for takeoff when the cabin suddenly filled with smoke, and passengers saw flames under the wing through the windows.… pic.twitter.com/v1jVSZTwPR — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

«Ο καπνός ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας», εξήγησε η Latam, διευκρινίζοντας πως οι 169 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο «μέσω της γέφυρας επιβίβασης και των ολισθητήρων εκκένωσης».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες κοντά στο κάτω μέρος του αεροπλάνου και πολύ καπνό.

Σε άλλες εικόνες, μπορεί κανείς να διακρίνει επιβάτες να γλιστρούν στους ολισθητήρες και να κατεβαίνουν έως τον διάδρομο.

Ο εφοδιασμός με καύσιμα των άλλων αεροσκαφών ανεστάλη για δέκα λεπτά, σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό, η οποία επισημαίνει πως συνεργάζεται με τις αρχές.

Σύμφωνα με τη Latam, 159 επιβάτες έφθασαν στο Πόρτο Αλέγκρε σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 10 ταξίδεψαν με άλλες πτήσεις ή με χερσαία μέσα.