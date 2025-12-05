Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ένας έφηβος, περιγράφοντας πώς η ζωή του καταστράφηκε από τη χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα από την κεταμίνη, αφού σε ηλικία 13 ετών έφτασε να κάνει 11 γραμμάρια την ημέρα, ποσότητα υπερβολικά μεγάλη ακόμη και για ενήλικα.

Ο νεαρός, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του Scott Hames, συστήθηκε ως Mark και ανέφερε ότι μετρά 100 ημέρες «καθαρός» μετά την εισαγωγή του σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Περιγράφοντας τον τρόπο που έμπλεξε με τις παράνομες ουσίες, είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν σε ηλικία 13 ετών άρχισε να κάνει παρέα με άτομα αρκετά μεγαλύτερά του.

«Στην αρχή δοκιμάζαμε χόρτο. Κάναμε βόλτες στο πάρκο καπνίζοντας», είπε, προσθέτοντας ότι την κάνναβη αντικατέστησε το αλκοόλ, μέχρι που άρχισε η χρήση σκληρών ναρκωτικών.

«Στην αρχή μια σακουλίτσα μου κρατούσε μια εβδομάδα. Πολύ γρήγορα όμως δεν μου έφτανε πια. Έφτασα να παίρνω έως και 11 γραμμάρια την ημέρα», είπε, σημειώνοντας ότι οι φίλοι του έκαναν «μικροκλοπές» για να συντηρήσουν τον εθισμό τους.

«Ξεκίνησα με μικρές δόσεις, μου άρεσε. Μετά έγινε καθημερινό. Τη χρησιμοποιούσα μέχρι και στις τουαλέτες του σχολείου», είπε, αναφέροντας ότι ήθελε να μην το παρακάνει, ώστε να μη γίνει αντιληπτός στο περιβάλλον του.

Φυσικά, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και παρά τις εντάσεις στο σπίτι, ο ίδιος συνέχιζε, καθώς δεν μπορούσε να αντιληφθεί την κατάστασή του, ενώ η κεταμίνη επηρέασε αρνητικά και τον συναισθηματικό του κόσμο.

«Θυμάμαι να περπατάω στη μέση του δρόμου, χαμένος, χωρίς να ξέρω πού βρίσκομαι… Η μητέρα μου έκλαιγε, η αδερφή μου φώναζε, αλλά είχα φτάσει σε σημείο που δεν αντιλαμβανόμουν αυτόν τον πόνο. Δεν καταλάβαινα τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετανιώνω που νόμιζα πως ήταν φυσιολογικό»

Η ζωή του νεαρού άρχισε να καταρρέει σιγά σιγά, καθώς απέκτησε αντικοινωνική συμπεριφορά, φαινόταν πως ήταν χρήστης ναρκωτικών, ενώ η εξάρτησή του κέρδιζε συνεχώς έδαφος στην καθημερινότητά του.

Η συνειδητοποίηση της κατάστασής του άρχισε να γίνεται αντιληπτή, όταν κατέληξε στον γιατρό, λόγω προβλημάτων υγείας.

Συγκεκριμένα, άρχισε να ουρεί αίμα και να πονάει κάθε φορά που ουρούσε, σοβαρό σύμπτωμα χρηστών κεταμίνης.

«Ούρλιαζα από τον πόνο», είπε, σημειώνοντας ότι τότε έφτασε στο σημείο να αναζητήσει βοήθεια για τον εθισμό του.

«Μετανιώνω που πίστεψα ότι αυτός ο τρόπος ζωής ήταν φυσιολογικός. Μετανιώνω που μπήκα σε αυτόν τον κύκλο. Που άφησα το κολέγιο. Που πήρα το πρώτο ναρκωτικό, γιατί από εκεί ξεκινά η εμμονή», είπε ο έφηβος.

«Έγινα τόσο αναίσθητος σε αυτόν τον πόνο γύρω μου, που δεν μπορούσα ούτε εγώ να τον αντέξω», εξομολογήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή.