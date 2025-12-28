Η σειρά για τον Άγιο Παΐσιο που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης κα καθηλώνοντας το κοινό.

Εξάλλου, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ιστορία του σύγχρονου Αγίου μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη, οπότε ήταν ένας επιπλέον λόγος να κεντρίσει το ενδιαφέρον των θεατών, αγγίζοντας βαθιά τις καρδιές τους. Και τώρα, ο Άγιος Παΐσιος μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση, κάνοντας πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 29 Ιανουαρίου.

Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Άγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Σύντομα, όμως, επιστρέφει στην Κόνιτσα για οικογενειακούς λόγους και παραμένει εκεί για τρία χρόνια. Αναχωρεί οριστικά για το Άγιον Όρος τον Μάρτιο του 1953 και καταλήγει στη Μονή Εσφιγμένου.

Έπειτα από τρία χρόνια βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Στέλνει μια φωτογραφία του στη μητέρα του με την οποία την αποχαιρετά και της λέει ότι για μάνα του πια θα έχει την Παναγία.

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας

Πρωταγωνιστούν: Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης ο Γιώργος Μπένος, η Χρύσα Ρώπα και ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 29 Ιανουαρίου από τη Feelgood