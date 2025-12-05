Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) έστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο αξιολογεί θετικά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, αναφέροντας πως το Πρόγραμμα παρουσιάζει ένα συγκροτημένο και σύγχρονο αναπτυξιακό όραμα, πλήρως εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η παραγωγική ανασυγκρότηση.



Το ΕΒΕΑ προχωρά και ένα βήμα παρακάτω και προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος. Οι παρεμβάσεις του ΕΒΕΑ συνοψίζονται σε 9 θεματικούς πυλώνες.

Για την απασχόληση και τις δεξιότητες, το ΕΒΕΑ προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα reskilling/upskilling σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες τεχνολογίες και τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο τη στενότερη διασύνδεση της κατάρτισης με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.



Για τη μακροοικονομία και την παραγωγικότητα, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητηθούν κίνητρα και ενισχύσεις για επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση παραγωγικότητας, με έμφαση σε R&D, αυτοματοποίηση παραγωγικών γραμμών και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (AI, robotics, ERP).



Για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, προτείνονται πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για τη λειτουργία παιδικών σταθμών και η παροχή κινήτρων σε ΜμΕ για δημιουργία χώρων φροντίδας παιδιών.



Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, το ΕΒΕΑ προτείνει κρίσιμες παρεμβάσεις όπως τη δημιουργία Digital Transformation Sandbox, την ανάπτυξη ενιαίου δικτύου Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, διασυνδέοντας τις επιμέρους θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και υφιστάμενες εταιρείες και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε AI και κυβερνοασφάλεια.



Για τον παραγωγικό μετασχηματισμό τώρα, το Επιμελητήριο κρίνει πως απαιτείται η υιοθέτηση ολοκληρωμένης εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων, logistics και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων.



Σε ό,τι έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη, το ΕΒΕΑ προτείνει κίνητρα για την παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ, προγράμματα R&D για πράσινες τεχνολογίες και στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων αυτοπαραγωγής για ενεργοβόρες επιχειρήσεις.



Για την επιτυχή εδραίωση του πολιτισμού ως βιομηχανία ανάπτυξης προτείνονται παρεμβάσεις όπως η εφαρμογή στρατηγικών για την ανάπτυξη διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος και η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολιτιστικού περιεχομένου.



Στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, το Επιμελητήριο κρίνει απαραίτητη τη διαμόρφωση ενός μακρόπνοου φορολογικού περιβάλλοντος με σταθερότητα και προτείνει τη θέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, τη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, τη δημιουργία ενιαίου χάρτη φορολογικών κινήτρων (Incentives Hub) και την υπερέκπτωση 200% για ψηφιακές επενδύσεις και AI.



Τέλος, σε ό,τι αφορά τις θεσμικές και επιχειρησιακές βελτιώσεις στο ΕΠΑ, προτείνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, όπως η τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης, ο καθορισμός συγκεκριμένων KPIs και η ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπόμνημα του ΕΒΕΑ σημειώνει ότι ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία του Προγράμματος είναι η συνεχής και ουσιαστική συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα. Ως θεσμικός φορέας της αγοράς, το Επιμελητήριο δεσμεύεται να συνδράμει καθοριστικά στη συστηματική σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τονίζει την ανάγκη για συνεργασία του Δημόσιου Τομέα με τα Επιμελητήρια και τους κλαδικούς φορείς για την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΑ.



Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχία του Προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη συνεχή συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα. Ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός φορέας της χώρας, το ΕΒΕΑ δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των πολιτικών του ΕΠΑ».