Ανατριχίλα προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την αρπαγή μίας 16χρονης κοπέλας και τον βιασμό της στα Σταθέικα Αργολίδας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν τα μέλη μίας οικογένειας Ρομά και ειδικότερα ο 41 ετών πατέρας, η 36 ετών σύζυγός του, οι δύο γιοι τους (18 και 19 ετών), αλλά και η σύντροφος του ενός (15 ετών), μετέβησαν στο Άργος και με χρήση σωματικής βίας προχώρησαν στην αρπαγή της 16χρονης ομόφυλής τους.

Την κρατούσαν ακίνητη για να τη βιάσει ο 19χρονος

Τα εν λόγω άτομα κατάφεραν να βάλουν σε ΙΧ αυτοκίνητο την κοπέλα και την οδήγησαν στην οικία τους στην περιοχή Σταθέικα Αργολίδας. Εκεί οι δύο γυναίκες (σ.σ. η 36χρονη και η 15χρονη) την έγδυσαν και μαζί με τον 18χρονο την κρατούσαν ακίνητη, ώστε ο 19χρονος να προχωρήσει στον βιασμό της.

Στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε η 16χρονη, την άφησαν μόνη της στο δωμάτιο και αυτή βρήκε ευκαιρία να διαφύγει και να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Η ανήλικη και οι γονείς της πήγαν μαζί στο ΤΔΕΕ Άργους – Μυκηνών, όπου έγινε καταγγελία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε συνολικά 5 συλλήψεις.

Για το περιστατικό έχει ήδη παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ο βιασμός της ανήλικης.