Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο Ψυχικό η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Λούτσα.

Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου γέμισε από συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια, οι οποίοι κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα στη μνήμη του.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα, ο πατέρας και τα αδέλφια του.

Στη μνήμη του νεαρού στάλθηκαν στεφάνια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρεσβεία του Βελγίου, την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τους συνεταίρους της οικογενειακής επιχείρησης του 24χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταφή του 24χρονου Σωτήρη θα γίνει αργότερα σήμερα στο χωριό του πατέρα του, στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.

Το χρονικό του τροχαίου

Το φονικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στην πορεία του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα άτομα φόρτωναν αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Το όχημα τελικά σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Από τα βίντεο προκύπτει επίσης ότι το μπλε αυτοκίνητο έκανε ελιγμό πιθανότατα για να αποφύγει άλλο όχημα, σημείο όπου πιθανολογείται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.