Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Λούτσα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται το όχημα του 29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της φονικής σύγκρουσης.

Στο νέο βίντεο που αποκάλυψε το Star, φαίνεται ένα αυτοκίνητο που έχει στοπ να βγαίνει από το στενό για να κοιτάξει εάν έρχεται άλλο, και ξανικά το όχημα του 29χρονου εμφανίζεται με ιλλιγιώδη ταχύτητα. Οι φωτεινές ενδείξεις του αυτοκινήτου είναι εμφανείς, δείχνοντας ότι ο οδηγός ελέγχει τη διαδρομή του πριν προχωρήσει.

Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται και στα πλάνα, τη στιγμή που ο 29χρονος οδηγός προσέγγισε με μεγάλη ταχύτητα, το γκρι αυτοκίνητο βρέθηκε μπροστά του, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πρώτη σύγκρουση. Από εκεί και μετά, ο οδηγός φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του.

Τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αποτέλεσμα έδειξε 0,63 mg ανά λίτρο αίματος, αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, στοιχείο ιδιαίτερα επιβαρυντικό ενόψει του ποινικού δικαστηρίου που θα γίνει.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε προκαλέσει. Του έλεγαν ότι σκότωσε άνθρωπο κι εκείνος φέρεται να απαντούσε ότι πονάει το αυτί του.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος, με το πλούσιο ποινικό παρελθόν, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες πλέον βάσει του νέου ΚΟΚ.

Στο τροχαίο που είχε προκαλέσει το 2020 είχε βρεθεί θετικός σε χρήση ινδικής κάνναβης, με τους γιατρούς και τους αστυνομικούς της Τροχαίας να περιμένουν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο 29χρονος παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών αύριο, Τετάρτη.

Το χρονικό του τροχαίου

Το φονικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στην πορεία του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα άτομα φόρτωναν αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Το όχημα τελικά σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Από τα βίντεο προκύπτει επίσης ότι το μπλε αυτοκίνητο έκανε ελιγμό πιθανότατα για να αποφύγει άλλο όχημα, σημείο όπου πιθανολογείται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.