Τουλάχιστον πέντε φορές -για πλήθος διαφορετικών αδικημάτων- έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν ο 29χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές και συγκεκριμένα το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας ήταν το 2011, μετά από καταγγελία για κλοπή μοτοσικλέτας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2015, ο 29χρονος σήμερα άνδρας θα συλληφθεί ξανά, αυτή τη φορά από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, κατηγορούμενος μαζί με ακόμα ένα άτομο για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Αργότερα την ίδια χρονιά, θα βρεθεί ξανά με χειροπέδες όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Θεσσαλονίκης, σε τυχαίο έλεγχο, τον εντόπισαν μαζί με ακόμα ένα άτομο να έχουν στην κατοχή τους μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στο Τ.Α. Λευκού Πύργου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Το 2017 συλλαμβάνεται ξανά από το Τ.Α. Σπάτων – Αρτέμιδας, όταν μαζί με την τότε σύντροφό του συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο αυτόφωρο για διακίνηση ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, στην κατοχή τους είχαν βρεθεί περισσότερα από 57 γρ. κάνναβης σε διάφορα σημεία της οικίας τους. Πάλι για ναρκωτικά είναι η επόμενη «επίσκεψή» του στο ίδιο Τμήμα Ασφαλείας το 2022, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε ακόμα μία δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα μικρές ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Το 2020 εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα σε εκτροπή οχήματος, όπου ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του καταλήγουν για νοσηλεία στο ΚΑΤ, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Τέλος, το 2022, το όνομά του εμφανίζεται πάλι σε δικογραφία που σχηματίζει το Τ.Α. Πέλλας για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς φαίνεται να άρπαξαν 3.800 ευρώ.