Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα, το βράδυ του Σαββάτου, περιέγραψε μία αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε αμέσως στο σημείο.

«Άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα κάτω να δω τι συνέβη», είπε αρχικά η αυτόπτης μάρτυρας και συνέχισε: «επειδή γνωρίζω έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του αγοριού και είδα ότι ήταν ήδη νεκρός».

Για την κατάσταση των τραυματιών είπε πως «είχαν κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει, είδα την κοπέλα του αγοριού να την κρατάνε αγκαλιά, είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της».

Μιλώντας για τον δράστη, η αυτόπτης μάρτυρας είπε πως «δεν είχε καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν είχε καταλάβει ότι ο 24χρονος ήταν νεκρός. Του είπε ο ΕΚΑΒίτης “σκότωσες άνθρωπο” κι εκείνος απάντησε “με πονάει το αυτί μου”».

«Κοιτούσε το αυτοκίνητό του να δει τι έχει πάθει, αφού στην αρχή δεν κατάλαβα ποιος ήταν αυτός που είχε προκαλέσει το τροχαίο, όλοι ήταν σε σοκ εκτός από εκείνον», κατέληξε η αυτόπτης μάρτυρας.

Στη ΜΕΘ η 21χρονη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ νοσηλεύεται η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων ανοιχτό κάταγμα στην κνήμη και τραύματα στο κεφάλι, και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, χαρακτηρίζοντας κρίσιμες τις επόμενες ώρες.

Το χρονικό του τροχαίου

Το φονικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αρτέμιδος, στη Λούτσα. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στην πορεία του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα άτομα φόρτωναν αντικείμενα στο πορτ μπαγκάζ.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Το όχημα τελικά σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Από τα βίντεο προκύπτει επίσης ότι το μπλε αυτοκίνητο έκανε ελιγμό πιθανότατα για να αποφύγει άλλο όχημα, σημείο όπου πιθανολογείται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον 29χρονο ήταν αρνητικό, ωστόσο οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Παράλληλα, έγινε ενδελεχής έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες.