Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν το φονικό τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 30/11.

Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας και της αδερφής του όταν ένα μπλε Ι.Χ. που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος τον παρέσυρε.

Ο 29χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο, το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε πάνω σε τέσσερις πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο, έξω από το σταθμευμένο όχημά τους.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το δυστύχημα

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν παρατηρηθεί και άλλα τροχαία, με τους κατοίκους να λένε χαρακτηριστικά πως «έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα».

«Τρέχουν σαν τρελοί. Τρέχουν μηχανές και αυτοκίνητα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η κατάσταση έχει γίνει πολύ τραγική εδώ, μεθάνε και τρέχουν σαν τρελοί», αναφέρουν όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 1/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Τι έδειξαν οι κάμερες

«Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι ο οδηγός δεν πήγαινε με το όριο ταχύτητας για την περιοχή. Αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο Mega.

Η σύντροφος του 24χρονου που ήταν μαζί του έχει υποστεί σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται σε νευροχειρουργική κλινική και παρακολουθείται από τους γιατρούς ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργείο.

Ο 24χρονος που σκοτώθηκε δεν ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και είχε έρθει για την ορκωμοσία της 21χρονης φίλης του.

Την Τετάρτη απολογείται ο 29χρονος οδηγός

Ο 29χρονος οδηγός έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρελθόν είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο και είχε απασχολήσει τις Αρχές για ναρκωτικά.