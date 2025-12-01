Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και η 21χρονη σύντροφός του να νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΚΑΤ.

«Δεν αρκούν τα συλλυπητήρια», είπε με δάκρυα μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του 29χρονου δράστη, κάνοντας έκκληση να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί του. «Σας παρακαλώ μην συνεχίζετε, καλημέρα σας», κατέληξε.

Γιαννάκος: Έχει δρόμο μπροστά της η 21χρονη

Μιλώντας για την εξέλιξη της υγείας της 21χρονης, ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε πως νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΚΑΤ και όχι στη ΜΕΘ, όπως έχει ακουστεί, αλλά τόνισε πως έχει πολύ δρόμο μπροστά της για να μπορέσει να είναι λειτουργική στο υπόλοιπο της ζωής της.

«Το κορίτσι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά λόγω της κάκωσης στο κρανίο έχει πολύ δρόμο μπροστά της», είπε συγκεκριμένα ο κ. Γιαννάκος.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε ότι κάθε μέρα κλαίνε στα νοσοκομεία λόγω των πολύ σοβαρών τροχαίων που σημειώνονται, τα οποία αντί να μειώνονται, αυξάνονται. «Πρέπει να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία», τόνισε.

Αναφερόμενος στις παραβάσεις των επωνύμων, είπε πως «πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και όχι να προσπαθούν να καλύψουν τις πομπές τους, πρέπει να ζητάνε συγγνώμη».

«Ήταν όλοι σε σοκ, εκτός από τον οδηγό»

Νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα κάτω να δω τι συνέβη», είπε αρχικά η αυτόπτης μάρτυρας και συνέχισε: «Επειδή γνωρίζω, έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του αγοριού και είδα ότι ήταν ήδη νεκρός».

Για την κατάσταση των τραυματιών είπε πως «είχαν κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει, είδα την κοπέλα του αγοριού να την κρατάνε αγκαλιά, είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της».

Μιλώντας για τον δράστη, η αυτόπτης μάρτυρας είπε πως «δεν είχε καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν είχε καταλάβει ότι ο 24χρονος ήταν νεκρός. Του είπε ο ΕΚΑΒίτης “σκότωσες άνθρωπο” κι εκείνος απάντησε “με πονάει το αυτί μου”». «Κοιτούσε το αυτοκίνητό του να δει τι έχει πάθει, αφού στην αρχή δεν κατάλαβα ποιος ήταν αυτός που είχε προκαλέσει το τροχαίο, όλοι ήταν σε σοκ εκτός από εκείνον», κατέληξε η αυτόπτης μάρτυρας.

Το χρονικό του τροχαίου

Το φονικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στην πορεία του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα άτομα φόρτωναν αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Το όχημα τελικά σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Από τα βίντεο προκύπτει επίσης ότι το μπλε αυτοκίνητο έκανε ελιγμό πιθανότατα για να αποφύγει άλλο όχημα, σημείο όπου πιθανολογείται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον 29χρονο ήταν αρνητικό, ωστόσο οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Παράλληλα, έγινε ενδελεχής έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες.