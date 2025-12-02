Κατανάλωση αλκοόλ έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αποτέλεσμα έδειξε 0.63mg ανά λίτρο αίματος, αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, στοιχείο ιδιαίτερα επιβαρυντικό ενόψει του ποινικού δικαστηρίου που θα γίνει.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος, με το πλούσιο ποινικό παρελθόν, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες πλέον βάσει του νέου ΚΟΚ.

Στο τροχαίο που είχε προκαλέσει το 2020 είχε βρεθεί θετικός σε χρήση ινδικής κάνναβης, με τους γιατρούς και τους αστυνομικούς της Τροχαίας να περιμένουν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εντωμεταξύ, αναφερόμενος το πρωί της Τρίτης στο φονικό τροχαίο στη Λούτσα ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, είπε αρχικά πως στο αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο οδηγό «βρέθηκε αλκοόλ αλλά όχι σε τέτοια ποσότητα που να εξηγεί την ξέφρενη πορεία του οχήματος».

«Ο δράστης ήταν υπό την επήρεια ουσιών, έχει δηλώσει και τις τρεις φορές που έχει συλληφθεί στο παρελθόν ότι είναι χρήστης», είπε ο κ. Μπαλάσκας και συνέχισε: «Μόνο από την ερυθρότητα των ματιών του φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί του έκαναν αλκοτέστ έπαθαν ένα καταπληκτικό σοκ, γιατί ήταν σίγουροι ότι κάτι θα είχε πιει».

«Βρέθηκε αλκοόλ αλλά όχι σε τέτοια ποσότητα που να εξηγεί όλη αυτή την ξέφρενη πορεία του οχήματός του», είπε ακόμη.

Σημειώνεται ότι ο 29χρονος οδηγός έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη.

Το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 29χρονου οδηγού

Το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 29χρονου που κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του 24χρονου στο φονικό τροχαίο στη Λούτσα είναι μεγάλο. Ο οδηγός είχε συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές για πλήθος διαφορετικών αδικημάτων, ενώ εμπλέκεται σε υποθέσεις που εκτείνονται από το 2011 έως και το 2022.

Η πρώτη επαφή του με τις Αρχές καταγράφηκε το 2011, όταν απασχόλησε το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας μετά από καταγγελία για κλοπή μοτοσικλέτας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2015, συνελήφθη ξανά, κατηγορούμενος μαζί με άλλο άτομο για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Αργότερα την ίδια χρονιά, βρέθηκε ξανά με χειροπέδες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Η επίμονη εμπλοκή με τα ναρκωτικά

Οι υποθέσεις ναρκωτικών φαίνεται να αποτελούν σταθερό κομμάτι του ποινικού του παρελθόντος.

Το 2017, συνελήφθη εκ νέου από το Τ.Α. Σπάτων – Αρτέμιδας. Μαζί με την τότε σύντροφό του οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο για διακίνηση ναρκωτικών – στην κατοχή τους βρέθηκαν πάνω από 57 γραμμάρια κάνναβης σε διάφορα σημεία της οικίας τους.

Η επόμενη εμπλοκή του με το ίδιο Τμήμα Ασφαλείας για ναρκωτικά καταγράφεται το 2022, όταν σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κατοχή μικρών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Το βεβαρυμένο παρελθόν του 29χρονου οδηγού περιλαμβάνει επίσης τροχαίο ατύχημα το 2020, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του, ενώ το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία.

Τέλος, το 2022, το όνομά του εμφανίστηκε σε δικογραφία του Τ.Α. Πέλλας για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου φέρεται να άρπαξαν 3.800 ευρώ.

Το χρονικό του τροχαίου

Το φονικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στην πορεία του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα άτομα φόρτωναν αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Το όχημα τελικά σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Από τα βίντεο προκύπτει επίσης ότι το μπλε αυτοκίνητο έκανε ελιγμό πιθανότατα για να αποφύγει άλλο όχημα, σημείο όπου πιθανολογείται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.