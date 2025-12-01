Νέο, σοκαριστικό στοιχείο έρχεται να προστεθεί στην έρευνα για το φονικό τροχαίο στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και εξετράπη της πορείας του.

Ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος προκάλεσε το δυστύχημα, φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές ότι είχε κάνει χρήση ουσιών πριν από το μοιραίο συμβάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον 29χρονο εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει, εκείνος απάντησε αρνητικά για το αλκοόλ, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το είδος τους.

Η ομολογία αυτή έδωσε αμέσως νέα διάσταση στην υπόθεση. Οι άνδρες της Αστυνομίας προχώρησαν άμεσα σε εξονυχιστική έρευνα του αυτοκινήτου του 29χρονου.

Η έρευνα ήταν τόσο λεπτομερής, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές «ξήλωσαν» κυριολεκτικά τα πάντα από το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν ναρκωτικά κρυμμένα σε κάποιο σημείο.

Το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 29χρονου οδηγού

Το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 29χρονου που κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του 24χρονου στο φονικό τροχαίο στη Λούτσα (Λεωφόρος Αρτέμιδος) είναι μεγάλο. Ο οδηγός είχε συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές για πλήθος διαφορετικών αδικημάτων, ενώ εμπλέκεται σε υποθέσεις που εκτείνονται από το 2011 έως και το 2022.

Η πρώτη επαφή του με τις Αρχές καταγράφηκε το 2011, όταν απασχόλησε το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας μετά από καταγγελία για κλοπή μοτοσικλέτας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2015, συνελήφθη ξανά, κατηγορούμενος μαζί με άλλο άτομο για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Αργότερα την ίδια χρονιά, βρέθηκε ξανά με χειροπέδες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Η επίμονη εμπλοκή με τα ναρκωτικά

Οι υποθέσεις ναρκωτικών φαίνεται να αποτελούν σταθερό κομμάτι του ποινικού του παρελθόντος.

Το 2017, συνελήφθη εκ νέου από το Τ.Α. Σπάτων – Αρτέμιδας. Μαζί με την τότε σύντροφό του οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο για διακίνηση ναρκωτικών – στην κατοχή τους βρέθηκαν πάνω από 57 γραμμάρια κάνναβης σε διάφορα σημεία της οικίας τους.

Η επόμενη εμπλοκή του με το ίδιο Τμήμα Ασφαλείας για ναρκωτικά καταγράφεται το 2022, όταν σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για κατοχή μικρών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Το βεβαιωμένο παρελθόν του 29χρονου οδηγού περιλαμβάνει επίσης τροχαίο ατύχημα το 2020, όταν το όχημά του εκτράπηκε της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του, ενώ το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία.

Τέλος, το 2022, το όνομά του εμφανίστηκε σε δικογραφία του Τ.Α. Πέλλας για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου φέρεται να άρπαξαν 3.800 ευρώ.

Ο θρήνος του πατέρα του 24χρονου θύματος

Σοκ και θλίψη επικρατούν στην οικογένεια του 24χρονου Σωτήρη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, όταν παρασύρθηκε από όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Ο πατέρας του προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας. Μιλώντας στο Star, λέει: «Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Επειδή ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε την επόμενη μέρα. Δεν με είχαν ειδοποιήσει γιατί ήταν όλοι στο νοσοκομείο. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε».

Η οικογένεια του πατέρα κατάγεται από το χωριό Παπαδάτες Μακύνειας στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ εκείνος είναι διαζευγμένος από τη μητέρα των παιδιών του. Περιγράφοντας την κατάσταση της πρώην συζύγου και της κόρης του, αναφέρει: «Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε χάλια κατάσταση, η κόρη μου δεν μπορεί να κουνηθεί».

Ο πατέρας θυμάται τον Σωτήρη με λόγια που κόβουν την ανάσα: «Ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο και εργαζόταν στην επιχείρηση». Η οικογένεια της μητέρας του 24χρονου είναι μέτοχος της γνωστής σοκολατοποιΐας «Λεωνίδας», γεγονός που δίνει μια ακόμα διάσταση στο σοκ που βιώνει η οικογένεια.

Σπαρακτικά, προσθέτει: «Ψάξτε να δείτε τι οικογένεια είμαστε, δεν έχουμε πειράξει κανέναν». Σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Σωτήρη, περιγράφει: «Από την επιχείρηση πάνω, από τα σοκολατάκια, ήρθε για δύο μέρες, ορκιζόταν η κοπέλα του, αυτή που είναι στο νοσοκομείο. Έφυγε ένας άγγελος».