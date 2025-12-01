Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και συγκεκριμένα εκείνης με τη σοκολατοποιία Leonidas είναι ο 24χρονος που παρασύρθηκε και βρήκε ακαριαίο θάνατο στη Λούτσα.

Ο νεαρός έκανε μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, όπου και εργαζόταν, ωστόσο ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του, η οποία επίσης χτύπησε και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχε έρθει γιατί ορκιζόταν την άλλη μέρα η κοπέλα του. Η κοπέλα που είναι πολύ βαριά στο νοσοκομείο ήταν στην κοπέλα που θα ορκιζόταν την άλλη μέρα», είπε η θεία του στο Live News.

«Το συζητάτε; Τι ήταν αυτό; Να έρθει για ορκωμοσία και να βρεθεί σκοτωμένο; Ξέρω ότι θα γίνει η κηδεία στην Αθήνα και θα τον θάψουν εδώ στο χωριό. Πολύ καλό παιδί, παιδάκι. Σωτηράκη τον λέγαμε. Η γιαγιά του είναι η Κεστεκίδου που έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια Leonidas. Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», είπε άλλος συγγενής του.

Ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης στο Βέλγιο συνεχίζοντας το όραμα του προπάππου του Λεωνίδα Κεστεκίδη, που με τις πραλίνες του κατάφερε να καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως και να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία που μετρά 112 χρόνια.

«Ήταν πολύ αγαπητό και στην οικογένεια του Leonidas στους εργαζόμενους. Και άνηκε στην οικογένεια του Λεωνίδα, ήταν τρίτος εγγονός. Το παιδί δούλευε στο Βέλγιο. Έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βέλγιο. Πηγαινοερχόταν γιατί το σπίτι του εδώ ήταν στην Αρτέμιδα».

Το μότο του Λεωνίδα Κεστεκίδη, του διάσημου Έλληνα ζαχαροπλάστη που γεννήθηκε στην Καππαδοκία, στα 17 μετανάστευσε στην Αμερική και το 1898 μετακόμισε στο Παρίσι όπου έμαθε την τέχνη της σοκολάτας, ήταν το εξής: «Δεν το έκανα για τα χρήματα. Δεν το έκανα για φήμη. Το έκανα γιατί ήθελα να σκορπίσω λίγη ευτυχία».

Το 1935, ο Βασίλης, ανιψιός του Λεωνίδα, αναλαμβάνει την επιχείρηση και κάνει σήμα κατατεθέν της εταιρίας τον Βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα, τιμώντας τον θείο του. Στο κατάστημά του στη Marche Aux Grains, στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν όλα. Σήμερα οι λάτρεις απολαμβάνουν περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη πραλίνας σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Βρυξέλλες έως τη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι έως το Χονγκ Κόνγκ.

Ήθελε να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογενειακής παράδοσης. Μετά το σχολείο έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, έκανε μεταπτυχιακό στο Λονδίνο στα οικονομικά και στη συνέχεια ανέλαβε πόστο στο λογιστήριο της επιχείρησης στο Βέλγιο.

Με καταγωγή από την Μακρυνεία Αγρινίου, ο 24χρονος πήγαινε με τον πατέρα του συχνά στο χωριό ενώ τα καλοκαίρια πήγαιναν στη Σάμο. Κάτοικοι και συγχωριανοί του παραμένουν συγκλονισμένοι.

Στο χωριό βρισκόταν ο πατέρας του όταν έμαθε για το τροχαίο του γιου του. Η κηδεία θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και η ταφή στο χωριό Παπαδάτες με τους κατοίκους να παραμένουν συγκλονισμένοι για τον άδικο χαμό του νέου παιδιού.