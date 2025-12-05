Οι δηλώσεις του Τομ Μπάρακ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία και βασικού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή, προκάλεσαν αίσθηση.

Ο πρέσβης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ζήτημα του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400, που αποτελεί πηγή τριβών με το ΝΑΤΟ και εμπόδιο για την προμήθεια των αμερικανικών μαχητικών F-35, βρίσκεται κοντά στην επίλυση.

«Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας «ναι» όταν ρωτήθηκε εάν η Τουρκία είναι κοντά στο να απαλλαγεί από το ρωσικό σύστημα, αναφέρει το Bloomberg.

Παρά το γεγονός πως η Άγκυρα δεν έχει ενεργοποιήσει το σύστημα S-400, εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της τους πυραύλους, το ραντάρ και τον συνοδευτικό εξοπλισμό.

Η συζήτηση για τους S-400 και την τύχη των F-35 βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Η αγορά των ρωσικών πυραύλων αεράμυνας πριν από σχεδόν δέκα χρόνια είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 και την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε τουρκικές αμυντικές εταιρείες, κάτι που περιορίζει την αγορά ευαίσθητου στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ έχει εκφράσει την ανησυχία ότι η χρήση των S-400 μαζί με αεροσκάφη όπως τα F-35 από την Τουρκία θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες.

Στη συνάντηση του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανό να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα stealth αεροσκάφη, τα οποία θεωρούνται τα πιο προηγμένα στον κόσμο.

Η «αδελφική φιλία» και η στροφή στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ τότε είχε δηλώσει ότι ο Ερντογάν «θα κάνει κάτι για εμάς». Παρότι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Μπάρακ , ήδη συμβαίνει.

Ο πρέσβης τόνισε πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, περιγράφοντας τη σχέση των δύο ηγετών ως μία «αδελφική φιλία» (“bromance”).

Στο πλαίσιο αυτής της βελτίωσης, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη συμμετοχή της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Ο Τομ Μπάρακ εξήγησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της και δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, λόγω των δεσμών της με την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα.

Ωστόσο, ο διπλωμάτης εξέφρασε την αμφιβολία του για το εάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναινέσει, δεδομένης της υφιστάμενης ρήξης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

«Αν συμβούλευα προσωπικά τον Νετανιάχου, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει», ανέφερε. «Πιστεύω ότι θα συμβεί; Όχι. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη».

Προειδοποίηση για κλιμάκωση στο Λίβανο

Στο ίδιο συνέδριο, ο πρέσβης επανέλαβε τους φόβους του για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, μίας οργάνωσης που, όπως και η Χαμάς, υποστηρίζεται από το Ιράν.

Διαφώνησε με την προσέγγιση της στρατιωτικής συντριβής της Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι «σκοτώνεις έναν τρομοκράτη, δημιουργείς 10». Τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί «μια άλλη απάντηση» και προέτρεψε τους ηγέτες του Λιβάνου να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις.

Τέλος, ως απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, ο Μπάρακ δήλωσε αισιόδοξος ότι το Κογκρέσο θα καταργήσει τον Νόμο Καίσαρα (Caesar Act), τις εκτεταμένες κυρώσεις κατά της Συρίας, κίνηση που ο Τραμπ θεωρεί αναγκαία για να επιτραπεί σε αμερικανικές εταιρείες και σε κράτη του Κόλπου (όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία) να επενδύσουν στη χώρα για την ανοικοδόμησή της υπό τον νέο Πρόεδρο Αχμέντ Αλ-Σάραα.