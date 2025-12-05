Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι τιμωροί παιδόφιλων ευθύνονται για την άγρια επίθεση που δέχτηκε οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο αιμόφυρτος και με σπασμένα πλευρά.

Σύμφωνα με το Live News, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν σημειωθεί δύο παρόμοιες επιθέσεις με σχεδόν ίδιο μοτίβο σε άνδρες στη Θεσσαλονίκη. Ο 48χρονος οδηγός φέρεται να κατέθεσε ότι πριν την επίθεση που δέχτηκε μέσα στο αυτοκίνητο του, είχε προηγηθεί συνομιλία του στα social media με ένα άτομο που του συστήθηκε ως 17χρονη. Όπως φέρεται να είπε, είχε κλείσει ραντεβού μαζί της, αλλά μετά την επίθεση φοβήθηκε να αποκαλύψει αμέσως όλη την αλήθεια.

«Μιλούσα με μία κοπέλα στο Facebook. Μου είπε ότι είναι 17 χρόνων. Αμέσως μου είπε να συναντηθούμε. Κλείσαμε ραντεβού για να συναντηθούμε στο άλσος των Μετεώρων. Δεν με σταμάτησε κανείς στον δρόμο, σε φανάρι της Σταυρούπολης, όπως αρχικά είχα περιγράψει. Δεν μπήκαν ποτέ στο αυτοκίνητό μου άγνωστοι που έλεγα. Έφτασα στο άλσος που είχα το ραντεβού. Εκεί εμφανίστηκαν δύο κοπέλες που έμοιαζαν περίπου 19 ετών. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν ξαφνικά 10 – 15 άτομα. Ήταν όλοι νεαροί. Μπορεί και ανήλικοι. Άρχισαν να με ξυλοκοπούν άγρια», φέρεται να είπε στην αστυνομία.

Οι αρχές λοιπόν, προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η συνομιλία που είχε ο 48χρονος στα social media ήταν η παγίδα των δραστών. Αν δηλαδή τα μέλη της σπείρας στη Θεσσαλονίκη, που αυτοαποκαλούνται ως «τιμωροί παιδόφιλων», έκλεισαν ραντεβού μαζί του και κατάφεραν να τον αιφνιδιάσουν.

Οι επιθέσεις «καρμπόν»

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η επίθεση στον 48χρονο ήταν η τρίτη με τα ίδια χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα. Ανάλογο εφιάλτη είχαν ζήσει ένας 23χρονος και ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος κατήγγειλε στις Αρχές πως έκλεισε ραντεβού στο Facebook με μία κοπέλα, αποδείχθηκε ωστόσο ενέδρα. 20 άτομα τον περίμεναν στο σημείο και άρχισαν να τον χτυπούν.

«Ο αδελφός του το κανόνισε το ραντεβού. Του λέει ‘θα πας στο τάδε σημείο, σου έχω κλεισμένο ραντεβού με μία κοπέλα’, και αυτός πήγε. Και πήγε σε ένα μέρος έξω από το χωριό, κάπου απόμερα. Και με το που πήγε εκεί, βγήκαν 10 άτομα, 10 παιδιά. Τον δείρανε. Τον ξεβράκωσαν τελείως, χωρίς ρούχα, γυμνό. Του πήραν και το αμάξι και φύγανε και τον δείρανε. Αυτός πήγε μετά πιο κάτω, βρήκε το αμάξι του. Είχε μέσα ένα χαρτί, την ασφάλεια και πήρε τηλέφωνο από εκεί σε έναν και πήγαν μετά και τον πήραν. Του πήραν και το κινητό και τα λεφτά όλα και το αυτοκίνητο και φύγανε», λέει συγγενής του 23χρονου.

H τρίτη επίθεση σημειώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου στην περιοχή της Πολίχνης, με θύμα έναν 27χρονο.

«Μιλούσα με ένα κορίτσι μέσω social και κλείσαμε ραντεβού να συναντηθούμε. Μου είχε πει ότι είναι 14 ετών. Μου έστειλε μάλιστα και βίντεο για να την δω. Μου άρεσε αυτή η κοπέλα. Πήγα στο άλσος που είχαμε πει να βρεθούμε και όταν ήρθε κάτσαμε και μιλήσαμε για λίγο σε ένα παγκάκι. Μου φάνηκε λίγο μεγαλύτερη, αλλά δεν ρώτησα. Μου ζήτησε 70 ευρώ για να συνευρεθούμε, αλλά τελικά συμφωνήσαμε στα 10. Μετά από λίγο πήγαμε πιο μέσα στο άλσος, σε ένα παγκάκι».

Χωρίς να καταλάβει το παραμικρό όπως υποστηρίζει, δέχτηκε επίθεση από 20 – 25 άτομα.

«Με ξυλοκόπησαν και μου έσπασαν το κινητό. Όσο με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι παιδεραστής. Δεν τους γνωρίζω, αλλά φαίνονταν για ανήλικοι. Φορούσαν κουκούλα, αλλά τους καταλάβαινα. Την άλλη μέρα πήγα και το κατήγγειλα στην Αστυνομία. Εκεί με συνέλαβαν για την συνάντηση με την 14χρονη. Προσπάθησα αρκετές φορές να ανακτήσω τα μηνύματα που είχα ανταλλάξει μαζί της από το κινητό που μου έκλεψαν, αλλά δεν τα κατάφερα».

Οι δράστες, και σε αυτήν την περίπτωση, φρόντισαν πριν φύγουν να πάρουν το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η αστυνομική έρευνα προχωρά, με στόχο να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών επιθέσεων και να πέσει φως στα κίνητρα.

«Εγώ ξέρω πώς είμαι και τι πέρασα»

Ο 48χρονος και η σύντροφός του μιλώντας στο Live News διέψευσαν ότι πίσω από την επίθεση κρύβονται τιμωροί παιφόδιλων.

«Εγώ ξέρω πώς είμαι και τι πέρασα με την επίθεση που δέχθηκα. Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Τα πλευρά μου είναι σπασμένα. Ούτε να αναπνεύσω δεν μπορώ. Λέγονται διάφορα για μένα αναφορικά με παιδεραστίες και μηνύματα με κοπέλες μέσω Facebook που δεν ισχύουν. Έχετε μπερδέψει τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη», είπε ο 48χρονος.

«Δεν έχει να κάνει η υπόθεση του συντρόφου μου με τις άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Η υπόθεση είναι στα χέρια της Αστυνομίας», δήλωσε η σύντροφος του οδηγού.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο Mega, υποστήριξε πως «υπάρχει μία σαφής εικόνα στην Αστυνομία για αυτά τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, από πού προέρχονται. Έχουν την εικόνα ότι εμπλεκόμενοι στους τιμωρούς παιδόφιλων είναι κυρίως ανήλικοι. Υπάρχει και ένας ακόμη ενήλικας που έχει καθοδηγητικό ρόλο, που είναι όμως όχι μεγάλης ηλικίας, 22 – 23 ετών. Το θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση (η Αστυνομία), ταυτοποιεί σιγά σιγά όλους. Ανήκουν, όπως λένε, σε μία παρέα από την ίδια γειτονιά της Θεσσαλονίκης κοντά στον τόπο της επίθεσης».