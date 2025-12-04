Προβληματισμένη είναι η ΕΛ.ΑΣ. από την άγρια επίθεση που δέχτηκε ο 48χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν έχουν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά, με τις αρχές να εικάζουν ότι από πίσω κρύβεται συμμορία ή αυτόκλητοι τιμωροί παιδόφιλων.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις παρόμοιες επιθέσεις, ενώ πριν λίγες μέρες νοσηλεύτηκε ακόμη ένας άνδρας στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα ενδεχομένως πρόκειται τη «συμμορία των δεκαπέντε», μια συμμορία που απαγάγει άνδρες που θεωρεί πλούσιους, τους πηγαίνει σε ερημική τοποθεσία, τους ξυλοκοπεί άγρια και ταυτόχρονα εξευτελίζει, ενώ στη συνέχεια κλέβει ό,τι έχουν επάνω τους και αν μπορέσουν ακόμη και το όχημα των θυμάτων.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος όμως, είπε στο Live News ότι θα μπορούσε να πρόκειται για αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων, σενάριο που ενισχύεται από το γεγονός ότι οι δράστες δεν έκλεψαν το αμάξι του 48χρονου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα ζήτημα. Οι προηγούμενες επιθέσεις είτε δεν καταγγέλθηκαν, είτε έγιναν με αρκετή καθυστέρηση. Ο 48χρονος όμως, φέρεται να συνεργάστηκε αμέσως με τις αρχές, χωρίς να προσπαθεί να κρύψει κάτι.

«Οι αρχές ασφαλείας της Θεσσαλονίκης ερευνούν πολλούς, τουλάχιστον δύο μήνες, τις συγκεκριμένες επιθέσεις, είναι δυο τρεις τουλάχιστον. Αυτό το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, έχουν προηγηθεί άλλα παρόμοια. Η Αστυνομία ερευνά την δράση μιας ομάδας συγκεκριμενών ατόμων, αρκετών, έχει ήδη ταυτοποιήσει δύο τρία από αυτά τα άτομα. Είναι νεαρής ηλικίας, 20 – 21 ετών, που φαίνεται να παγιδεύουν άντρες συγκεκριμένης ηλικίας οι οποίοι επιχειρούν να αποπλανήσουν ανήλικες οι οποίες είναι φίλες των δραστών. Ακολουθεί μία παγίδευσή τους μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τους παρασύρουν σε κάποιο σημείο να δουν την ανήλικη και εκεί, πιθανόν με στόχο και τη ληστεία, ως αυτόκλητοι τιμωροί προχωρούν σε αυτές τις πράξεις», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Μπαίνουν από πίσω και τον απειλούν με πεταλούδα»

Η σύντροφος του 48χρονου μίλησε στο Live News, περιγράφοντας τη διαδρομή του τρόμου, που ξεκίνησε από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

«Την ώρα που πήγαινε, που έστριψε από μας για να βγει εκεί στη στροφή Καρατάσιου για να στρίψει αριστερά από την αερογέφυρα, πριν ανέβει πάνω στην αερογέφυρα στο φανάρι, ήταν μόνος στον δρόμο εκείνη την ώρα και μπαίνουν από πίσω από την πόρτα».

Οι δράστες χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι και παράλληλα τον απείλησαν με ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

«Τον οδηγούν εκεί, αφήνει το αμάξι έξω από το δασάκι και εκεί περιμένουν στην είσοδο και άλλοι, καμιά δεκαριά, γύρω στα 15 άτομα. Τον οδηγούν μέσα, εκεί που έχει ένα σπιτάκι, και εκεί πέρα τον περικυκλώνουν και αρχίζουν να τον χτυπάνε, ο ένας να τον απειλεί με πεταλούδα, ο άλλος να τον χτυπάει, δεν ήξερε από πού τις έτρωγε. Δεν είχε χρήματα, απλά αντιστάθηκε αυτός για να τους δώσει το κλειδί από το αμάξι και εκεί τον πλάκωσαν ακόμα πιο πολύ και του το πήραν το κλειδί και άνοιξαν το αμάξι και πήραν το τσαντάκι του».

Από τα χτυπήματα, ο 48χρονος έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε σύρθηκε γεμάτος αίματα μέχρι τον δρόμο.

«Χτύπησε στο πλησιέστερο σπίτι, φοβήθηκαν οι άνθρωποι γιατί ξέρουν οι κάτοικοι ότι συμβαίνουν διάφορα σε αυτό το δασάκι. Δεν προστατεύεται το μέρος».

Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ο άντρας ήταν αιμόφυρτος στην άκρη του δρόμου. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Μπαίνουν από πίσω και τον απειλούν με πεταλούδα. Τον βαράνε στο κεφάλι με μπουνιά και του λένε “λεφτά”. Τους λέει “δεν έχω”, λένε “ακολούθα μας”. Αυτός δεν τολμούσε να γυρίσει καν να δει από πίσω ποιος ήταν. Είχε την πεταλούδα στον λαιμό και μάλιστα του κάνανε και πλάκα του λέγανε “ξυρίζει καλά αυτό;”. Τον κοροϊδεύανε κιόλας και του λέγανε “για να δούμε χορεύεις;”. Μόνο αυτό θυμάται», λέει η σύντροφός του.