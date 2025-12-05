Στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο υπουργός, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, αναφέρθηκε στη συνεργασία για μια πιο ψηφιακή, αποτελεσματική και κυρίαρχη Ευρώπη, με απλούστευση διαδικασιών, ενίσχυση τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και προσέγγιση των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου: «Είμαστε στις Βρυξέλλες μαζί με τους ομολόγους μας για μια πιο ψηφιακή και αποτελεσματική Ευρώπη. Για το πώς δηλαδή θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, πώς θα φέρουμε περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις μας, αλλά και πώς η Ευρώπη θα γίνει πιο κυρίαρχη ψηφιακά. Αυτό, για μια Ευρώπη η οποία θα βλέπει την επόμενη ημέρα πιο κοντά στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».