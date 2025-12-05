Ένα έγγραφο 33 σελίδων έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με το οποίο αναπροσαρμόζει τη “Στρατηγική Εθνικής Άμυνας” της χώρας, ενώ προβαίνει και σε κρίσεις για την εθνική ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική και της Ευρώπης.



Το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ από την κυβέρνηση Τραμπ, κάνει την πρόβλεψη πως “αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η Ευρώπη θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο”, περιγράφοντας τον κίνδυνο «πολιτισμικής εξάλειψης» της γηραιάς ηπείρου. Για την αμερικανική κυβέρνηση, η αποδυνάμωση της «εθνικής ταυτότητας», οι κυβερνήσεις μειοψηφίας, η προσκόλληση του εμπορίου με την Κινα, η αγορά ενέργειας από τη Ρωσία και το μεταναστευτικό αποτελούν παράγοντες που καθιστούν την Ευρώπη ασταθή και αδύναμη.

Η μαζική και ανεξέλεγκτη μετανάστευση εξάλλου έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση Τραμπ. Ευλόγως, λοιπόν, το κείμενο με την αναθεωρημένη αμυντική στρατηγική της Ουάσινγκτον σε παγκόσμιο επίπεδο επισημαίνει ότι “η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας. Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων”, συνεχίζει το έγγραφο.



Το αναθεωρημένο αμυντικό δόγμα της Ουάσινγκτον έχει στόχο την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας επί της Λατινικής Αμερικής, ενώ προαναγγέλλει μια “αναπροσαρμογή” της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, “για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες”.



Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέσα από το συγκεκριμένο έγγραφο οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή αντιπάλων, με στόχο να υποστηρίξουν πιο δυναμικά την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.